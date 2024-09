Tymoteusz Barwiński, BM BNP Paribas Bank Polska

Po optymistycznym poniedziałku na warszawskim parkiecie, wtorek przyniósł mocne schłodzenie nastrojów. Krajowe indeksy od początku wczorajszej sesji były pod silną presją podaży, a kurs WIG20 wrócił ponownie w okolice wsparcia na poziomie 2400 punktów tracąc 1,90%. Taki układ wskazywać może na słabość warszawskich byków, ponieważ po silnym wzroście podczas poniedziałkowej sesji, niedźwiedzie nie powinny dojść do głosu od razu następnego dnia. Z drugiej strony nadal znajdujemy się na tych samych poziomach co w poprzednim tygodniu, więc w horyzoncie dwóch dni nic się nie zmieniło. W drugiej linii, indeks mWIG40 zniżkował o 1,43%, a relatywnie silne pozostawały małe spółki, których indeks sWIG80 stracił 0,37%. Z grona blue chips we wczorajszych spadkach brylowały KGHM (-5,43%), JSW (3,18%) oraz Budimex (-3,11%), a w sumie aż 13 spółek z indeksu WIG20 spadło o ponad 2%. Na plus wyróżniły się jedynie walory PGE (+0,84%) oraz Allegro, które zaliczyło symboliczny wzrost o 0,05%.

Na Starym Kontynencie również nastąpiło odreagowanie, a niemiecki DAX wraz z francuskim CAC 40 straciły po niemal 1%. Za oceanem dłuższy weekend nie wpłynął pozytywnie na nastroje na amerykańskim rynku, a cała sesja została zdominowana przez niedźwiedzie. S&P 500 zniżkował o ponad 2%, a technologiczny Nasdaq Comp. stracił aż 3,26%. Zawahanie byków w okolicach historycznych szczytów, może niepokoić inwestorów i dawać do myślenia czy tworzący się układ nie jest przypadkiem formacją „podwójnego szczytu”, który to zazwyczaj kończy trend wzrostowy. Warto zaznaczyć, że trendy nie odwracają się w ciągu jednego dnia, a jednodniowe silne spadki są często odzwierciedleniem impulsywnych działań inwestorów.

Dziś Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce. Nie spodziewamy się zmian parametrów polityki monetarnej, ale czwartkowa konferencja prezesa NBP po posiedzeniu Rady może dostarczyć wskazówek co do perspektyw stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Poznamy dzisiaj również sierpniowe odczyty indeksów PMI dla usług z kilku europejskich gospodarek m.in. z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Oczekuje się poprawy sytuacji w tym sektorze, z racji na wyższe prognozowane wartości lipcowych.

Demony z początku sierpnia powracają

Kamil Cisowski DI, Xelion

Niewiele podczas poniedziałkowej sesji i we wtorek rano zwiastowało wydarzenia, które miały mieć miejsce w godzinach popołudniowych i wieczornych. Indeksy w Europie zaczynały sesję w wielu przypadkach od lekkich wzrostów, w pozostałych w okolicy poziomów neutralnych. Później sytuacja się szybko pogorszyła, ale do okolic 14:00 czasu polskiego skala przeceny była niewielka. Wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu był tylko lekko negatywny (47,2 pkt przy prognozach 47,5 pkt, wzrost cen z 52,9 pkt do 54,0 pkt), ale awersja ryzyka rosła w szybkim tempie, by wybuchnąć po otwarciu w USA, przede wszystkim w postaci załamania w sektorze półprzewodników, który pociągnął jednak za sobą cały rynek. Główne giełdy w Europie finiszowały przecenami od 0,78% (FTSE 100) do 1,33% (FTSE MiB).