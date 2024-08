Zwyżki w Warszawie przerwane. To tylko realizacja zysków?

Tymczasem po najdłuższej serii wzrostowej w tym roku indeks S&P 500 zaliczył zniżkę o 0,2%. Co ciekawe, gdyby wtorkowa sesja zakończyła się na plusie, byłaby to najdłuższa seria wzrostowa S&P 500 od dwóch dekad. Faktem jest to, że po sierpniowym załamaniu nie ma już ani śladu, a indeksy na Wall Street wykonały ruch w kształcie litery „V”. Po serii ośmiu dni nieprzerwanych wzrostów wskaźnik ceny do prognozowanych zysków w przypadku S&P 500 ponownie znalazł się powyżej 21, co jest wartością o ok. 17%. wyższą od średniej z ostatniej dekady.

Uważamy, że ryzyko wyznaczenia przez indeks S&P 500 podwójnego szczytu należy traktować poważnie. Podtrzymujemy naszą tezę, że cały III kwartał może zakończyć się przeceną – obok wysokich wycen, teza ta wzmacniana jest cyklem wyborczym, który sugeruje, że kwartał poprzedzający wybór prezydenta USA jest z reguły najgorszy w ciągu czterech lat. Sztaby wyborcze rzadko zwracają uwagę na to, co o nowych obietnicach i zapowiedziach myślą inwestorzy. Dobrym tego przykładem jest ostatnia zapowiedź podwyższenia podatku dochodowego amerykańskich korporacji z 21% do 28% przez prowadzącą w sondażach Kamalę Harris.

Zanim świat finansów skupi się na sympozjum w Jackson Hole, czeka nas ciekawa publikacja dotycząca amerykańskiego rynku pracy. BLS opublikuje dziś roczną rewizję (od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.) zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jak wskazują analitycy Goldmana Sachsa, stosowana metodologia przez BLS, która bazuje na sumowaniu liczby etatów a nie liczby osób pracujących, zawyża w praktyce statystyki dotyczące przyrostu zatrudnienia (Amerykanie coraz częściej podejmują pracę na więcej niż jeden etat). Biorąc pod uwagę ostatnią wrażliwość na dane z amerykańskiego rynku pracy, szacowana przez Goldmana Sachsa rewizja w dół zmiany zatrudnienia o 0,6-1 mln ma potencjał do tego, by wyraźnie pogorszyć szampańskie nastroje na rynkach.

W momencie pisania komentarza na giełdach azjatyckich dominuje czerwień – Hang Seng traci ok. 1%, japoński Nikkei 0,2% a indyjski Sensex 0,1%. Pomimo to kontrakty futures na najważniejsze indeksy europejskie sugerują otwarcie na lekkim plusie. Zakładamy jednak, że w dalszej części notowań giełdy na Starym Kontynencie mogą mieć problem z utrzymaniem dodatnich poziomów.