Warszawa w przeciwnym kierunku niż Zachód

Nasdaq Composite domknął wczoraj drugą lukę bessy powstałą na początku sierpnia. Jednocześnie bykom udało się wbić w lipcowe minima. To stwarza pretekst do kontynuacji wzrostów. We wtorek na przeszkodzie w dalszej podróży na północ stanęła linia lokalnego trendu spadkowego. Momentum sprzyja wzrostom, zatem jankeskie byki nie powinny mieć większego problemu z jej pokonaniem. Chyba że wczorajsza zwyżka o +2.4% jest zwieńczeniem korekty wzrostowej i na parkiet powrócą niedźwiedzie.

Od kilku dni ponownie drożeją obligacje długoterminowe. Trzydziestolatki coraz śmielej podążają na północ. Zmiana trendu na rynku długu to niezbyt optymistyczna wiadomość dla akcyjnych inwestorów. Nie można wykluczyć równoległej hossy, ale zazwyczaj transfer kapitału w stronę długu oznacza jego ubytek z bardziej ryzykownych aktywów jakim są m.in. akcje. Wczoraj S&P500 (+1.7%) domknął lukę bessy sprzed kilku dni. Poprzednim razem, kiedy indeks wypełnił podobną formację, na parkiet wkroczyły niedźwiedzie. Wtorkowy wystrzał optymizmu nie jest potwierdzony przez wskaźnik RSI, który pozostaje poniżej swoich oporów. Bez zmiany trendu dalsze wzrosty S&P500 stoją pod znakiem zapytania.

Umacniający się złoty pomógł akcyjnym graczom w odrabianiu strat przez kluczowe indeksy giełdowe. WIG20 finiszował wczoraj poniżej kreski. Niewielka strata -0.2% nie oznacza jednak, że temat odrabiania strat nad Wisłą został już zamknięty. Po wczorajszym, mocnym zamknięciu się MSCI Poland, dzisiaj nie można wykluczyć dodatniego otwarcia się rynku kasowego. Indeks stanął przed wyzwaniem w postaci przebicia się przez strefę oporu. Na wysokości 2377 przebiega średnia dwustusesyjna. Kilka oczek niżej jest luka bessy. Znów kilka punktów wyżej przebiega czerwcowe denko.

Wczoraj WIG20 miał problemy z kontynuacją wzrostów. Nastroje na europejskich parkietach były jednak podobne. Wyczekiwanie na to, co zrobią jankescy gracze, spowolniło marsz byków na północ. Indeks dwudziestu największych spółek zatrzymał się na wysokości linii trendu spadkowego. Godzinowy odczyt wskaźnika RSI radzi zachować ostrożność. W takich momentach jak obecnie pułapka hossy może zostać zastawiona na akcyjne byki. Tym bardziej że wczoraj branżowy indeks WIG-Banki wyrysował podażową formację. Chwilowa euforia związana z wejściem Alior Banku do jednego z indeksów MSCI może już nie wystarczyć na kolejne sesje. Tym bardziej że jutro nie ma handlu na GPW, a inwestorzy mogą realizować zyski z ostatnich dni.