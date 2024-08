W godzinach porannych rosną rynki azjatyckie, wzmocnione także wyższą od prognoz inflacją w Chinach (0,5% r./r. przy oczekiwaniach na poziomie 0,3% r./r.), kontrakty futures na amerykańskie indeksy są stabilne. Wczorajsze zamknięcie w USA daje Europie nadzieję na wzrosty na otwarciu. Choć w poniedziałek wydawało się to niemal nieprawdopodobne, wiele globalnych indeksów będzie dziś walczyło o zamknięcie tygodnia na plusie, niemal na pewno wiadomo, że uda się to chociażby Hang Sengowi. Nie jest to niestety raczej możliwe w Warszawie, gdzie możemy liczyć zaledwie na zmniejszenie dużej skali przeceny w czwartym z rzędu spadkowym tygodniu. W trakcie dnia nie będą publikowane żadne istotne dane. Na te musimy zaczekać do przyszłego wtorku i środy, gdy kolejno PPI oraz CPI pozwolą ocenić, w jak komfortowej sytuacji będzie FOMC, gdyby Komitet faktycznie zamierzał silniej ciąć stopy.

Piątkowe notowania kontraktów wskazują na dodatnie otwarcie rynku kasowego w RFN

Piotr Neidek, BM mBanku

Po wczorajszym zamknięciu niemiecki indeks może pochwalić się bilansem z dodatnim wynikiem za ten tydzień i zmiennością niespotykaną od miesięcy. Na wykresie średnioterminowym formowany jest młotek. Długi cień i biały korpus to argument po stronie byków do kontynuacji odbicia. Ostatni raz podobna formacja pojawiła się dwa lata temu w lipcu. Wówczas indeks przygotowywał się do korekty wzrostowej.

Ciekawie prezentuje się sytuacja w trzeciej i drugiej linii Deutsche Boerse. sDAX jeszcze kilka dni temu był wyprzedany. Obecnie byki odrabiają straty, budowane są formacje wzrostowe a miejsca do zwyżki jest na około 5%. Natomiast mDAX, po przetestowaniu poziomów ostatni raz widzianych w listopadzie 2022 r., zaczął bronić się na wysokości zeszłorocznego minimum. Podwójne dno to może nie jest, ale pojawia się szansa na zbudowanie prostokąta. Także formacje świecowe sugerują powrót byków na parkiet.

Po kilku próbach podniesienia rynku, wczoraj jankeskim bykom sztuka ta się wreszcie udała. DJIA zakończył dzień z wynikiem +1,8%. Do granicy 40000 pkt zabrakło nieco ponad 500 punktów, ale psychologiczna granica jest już na wyciągnięcie sesji. Odbiły w górę także spółki z drugiej i trzeciej linii Wall Street. Indeks Russell 2000 ponownie atakuje 2100 i nie można wykluczyć, że tydzień zakończy się powyżej ww. progu.

Przed szansą na zamknięcie tygodnia z dodatnim wynikiem stanął S&P 500. Indeks szerokiego rynku ma już mniej niż 30 oczek do tego, aby pokonać piątkowe zamknięcie. Po luce bessy zostało już tylko wspomnienie. Nadal jednak na tygodniach straszy tzw. negatywna dywergencja. Lipcowe maksimum nie zostało potwierdzone przez odpowiednio wysoki odczyt wskaźnika impetu RSI. Niemniej byki z Wall Street kupiły sobie czas na przygotowanie się do ponownej kontry podaży. A z taką trzeba się liczyć w dalszej części roku ze względu na sytuację na rynku długu. Inwersja zanika, a ceny długoterminowych obligacji wysyłają sygnały o zmianie długoterminowego trendu. Jak pokazuje historia, hossa obligacji nie wróży nic optymistycznego dla S&P 500.