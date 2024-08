S&P 500 i Nasdaq „zrobiły, co do nich należy”, ale nie zachwyciły, zyskując odpowiednio 1,04% oraz 1,03%. W trakcie dnia media społecznościowe zelektryzowała analiza JP Morgana, że poniedziałkowa sesja przyniosła nadzwyczaj wysoką podaż inwestorów indywidualnych i równie niezwykły popyt instytucjonalnych, którzy skupowali przede wszystkim przecenione spółki technologiczne. We wtorek po raz kolejny otrzymaliśmy sygnał, że rotacja z IT została wstrzymana, silnie rosły m.in. Meta (+3,86) i Nvidia (+3,78%).

W środę rano w Azji po raz kolejny silnie rośnie Nikkei 225, zyskując niemal 3%, ale doskonale radzi sobie także Hang Seng, rosnący o niemal 2%. Kontrakty futures sugerują kontynuację odbicia w USA o skali zbliżonej do wczorajszej, około procentowe wzrosty notują również kontrakty na CAC 40 czy DAX. Odbijające rentowności na świecie dają nadzieję, że zakończy się wyprzedaż banków, a podczas dzisiejszej sesji dobrze wyglądać będzie także GPW. Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu jest niemal pusty, stabilizacja na rynkach może trwać aż do danych inflacyjnych z USA za tydzień. Wyniki w USA poda dzisiaj Walt Disney, w Warszawie zrobiło to ING BSK, lekko rozczarowując. Nie przypuszczamy jednak, by po dwucyfrowej wyprzedaży banków w ciągu niecałego tygodnia miałby to być czynnik hamujący odreagowanie na poziomie całego sektora.

Na azjatyckich parkietach dominowała zieleń

Piotr Neidek, BM mBanku

Tokijski indeks zbliżył się do piątkowego zamknięcia na około 50 punktów. Po poniedziałkowym krachu pozostało już tylko wspomnienie. Na wykresie tygodniowym widać jedynie długi cień, który może jednak stanowić wyzwanie dla niedźwiedzi w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Dzisiaj postępuje proces domykania luki bessy, zatem akcyjne byki mogą czuć się już zmęczone ekstremalnym wysiłkiem. Ich wyczyn jest godny uwagi i zapisał się na karatach historii japońskiego parkietu na wzór bohaterskich strażaków z Fukushimy.

Wraz z odradzającym się popytem na azjatyckie akcje, odbijają w górę kontrakty na niemiecki indeks. DAX future kwotowany jest obecnie powyżej 17600 pkt. Gdyby na podobnych poziomach otworzył się rynek kasowy, wówczas indeks czterdziestu największych spółek z Deutsche Boerse otrzymałby zielone światło do wzrostów. Wynika to z faktu, iż od poniedziałku trwa obrona średniej dwustusesyjnej. Wg wczorajszego zamknięcia jej położenie znajduje się na wysokości 17400 pkt. Zasięg spadków wg G&R został już w całości wykonany. W Paryżu także niedźwiedzie wykonały już plan w 100%. To sprawia, że byki ze Starego Kontynentu mają zielone światło do powrotu na parkiet. A jest co odrabiać.

DJIA domknął lukę bessy. Wsparcia nadal są utrzymane a indeks pozostaje w strefie wcześniejszej konsolidacji. Sytuacja techniczna zrobiła się patowa i bez kolejnego uderzenia którejś ze stron, sygnały płynące z wykresu są neutralne. W takich momentach jak obecnie, byki jak i niedźwiedzie skupiają się na wskazaniach z pozostałych segmentów rynków finansowych. Rentowności dziesięcioletnich papierów odbiły się od wsparcia. Zjawisko inwersji na rynku długu utrzymuje się, zatem moment inwersji przesuwa się w czasie. Nie można jednak zapomnieć o wydarzeniach z 2000 oraz 2007 r. , kiedy to katalizatorem bessy na Wall Street były zmiany rentowności na rynku długu.