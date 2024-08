W USA maleje zjawisko inwersji na rynku długu. Różnica w oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji a dwulatek, jest najmniejsza od lipca 2022 r. Czyli od pierwszych dni, kiedy krzywa rentowności osiągnęła wartości ujemne. Zbliża się moment inwersji, która towarzyszyła szczytom na rynkach akcji w 2000 r. oraz w 2007 r. Dzisiaj rano rentowności dziesięciolatek osiągnęły wartości niewidziane od kilkunastu miesięcy. W ubiegłym tygodniu rentowości mocno spadły, ale to już nie ucieszyło jankeskich graczy. Po ostatnich danych makroekonomicznych, widmo recesji w USA ponownie jest w grze.

Kwadrans przed godziną 6:00 kontrakty na S&P 500 znajdują się poniżej bariery 5300 punktów. Piątkowa awersja do ryzyka nie minęła w weekend. Presja na spadki wciąż się utrzymuje. Podażowe sygnały płynące z głównych indeksów w USA pozostają negatywne. S&P 500 jest pod linią trendu wzrostowego. DJIA zamknął tydzień poniżej 40000 pkt, przez co rośnie ryzyko średnioterminowej pułapki hossy. Pękła także bańka na Russell 2000. Indeks powrócił pod wybite opory i ponownie jest poniżej progu 2100 punktów. Pocieszenia dla jankeskich byków można jednak szukać na wykresie Nasdaq Composite. Benchmark dotarł do strefy wsparcia. W okolicy 16500 pkt łączy się ze sobą marcowy szczyt i zniesienie Fibonacciego 61,8% ostatniej zwyżki.

MSCI Poland po kilkunastu sesjach spadków, dotarł do ruchomej granicy. Średnia dwustusesyjna ponownie jest testowana po dziesięciu miesiącach. W okresie wrzesień-październik 2023 r. niedźwiedziom udało się ją naruszyć, ale nie na długo. Popyt odbudował się dosyć szybko a rynek wszedł w nową falę zwyżki. Natomiast rok temu w marcu MSCI Poland musnął średnią i wszedł w nową falę hossy. Obecnie testowane są dodatkowo grudniowe maksima, co może pobudzić wycofujący się popyt.

sWIG80 w piątek przełamał kolejne wsparcie. mWIG40 przerwał linię trendu wzrostowego. Natomiast WIG20 dotarł do poziomów widzianych w pierwszej dekadzie grudnia ubiegłego roku. Obawy związane z klinem materializują się. Do oręża niedźwiedzi dołączyła średnia dwustusesyjna. Podczas piątkowej luki bessy niedźwiedziom udało się przełamać ww. ruchome wsparcie. Na rynku wciąż nie widać wyprzedania a miejsca do spadków pozostaje sporo. Wskaźnik RSI przełamał wsparcie a na rynku walutowym obowiązują niekorzystne dla złotego sygnały. Jednocześnie linia trendu wzrostowego już nie blokuje przed dalszymi spadkami. Oporem na najbliższe dni jest 2463 pkt i do tej wysokości przewagę mają niedźwiedzie.

Wall Street obawia się recesji

Anna Tobiasz, DM BDM

Miniony tydzień zarówno na GPW, jak i rynkach bazowych zdecydowanie należał do niedźwiedzi. W ciągu pięciu sesji WIG20 stracił 2,8%, mWIG40 1,5%, a sWIG80 i indeks szerokiego rynku WIG po 2,5%. Sektorowo najbardziej ucierpiały leki (-5,2%) i banki (-5,2%). Odporne na spadki okazały się z kolei spółki motoryzacyjne, których indeks wzrósł o +1,9%.