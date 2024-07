Microsoft rozczarował, w Japonii stopy w górę!

Na europejskich parkietach przewagę także wciąż mają byki. Dzisiaj okaże się, czy do grona liderów hossy jak BUX oraz PX, dołączą dwa kluczowe indeksy Starego Kontynentu. Mowa o londyńskim FTSE 100 oraz frankfurckim DAX-ie. Te dwa benchmarki mają szansę na zamknięcie lipca z dodatnim wynikiem i to blisko szczytów hossy. Na uwagę zasługuje CAC 40, który po kilku tygodniach zmagań, wciąż jest pod presją podaży. Lipiec może jednak zakończyć się dodatnią stopą zwrotu, ale na poprawę sytuacji technicznej należałoby zaczekać do momentu negacji odwróconej flagi.

Nasdaq Composite przełamał wczoraj dotychczasowe, lipcowe denko i finiszował ze stratą -1,3%. Przełamanie linii trendu wzrostowego oraz podażowa formacja w postaci gwiazdy wieczornej, zbierają swoje żniwa. Przewaga podaży wciąż jest widoczna, a to nie rokuje zbyt optymistycznie na koniec miesiąca. Na chwilę obecną strata za ten miesiąc wynosi 3,3%. Jest to najgorszy lipiec od 2006 r. a miejsca do spadków wciąż jest sporo.

Nad kreską finiszował wczoraj DJIA (+0,5%). W przeciwieństwie do technologicznego indeksu, ten radzi sobie znakomicie. Obecny wynik za ten miesiąc to +4,2%. Taka rozbieżność względem Nasdaqa jest mocno niepokojąca. Zdarzały się w przeszłości takie okresy, w których tym dwóm indeksom nie było po drodze. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jedynie w 2000 r. doszło do tak wyraźnego rozjechania się ww. benchmarków. Jest to kolejne zjawisko, obok wydłużającej się w czasie inwersji na rynku długu, które mocno niepokoi zwolenników hossy.

MSCI Poland wciąż szuka dna. Wczorajszy finisz wypadł najniższej od ponad miesiąca. Złoty nadal nie może się podnieść po ostatniej przecenie. Sygnały niekorzystne dla polskiej waluty wciąż obowiązują. To utrudnia pracę akcyjnym bykom znad Wisły. Rówieśnicy ze Starego Kontynentu poprawiają rekordy hossy w lipcu, a WIG walczy na wsparciu. Mowa o indeksach z Pragi czy z Budapesztu. Wczorajszy finisz indeksu szerokiego rynku wypadł najniżej od połowy kwietnia 2024 r. Natomiast WIG20 zamknął się kilkanaście oczek powyżej grudniowego szczytu.

W średnim terminie straszy klin z podstawą 2161 punktów. Przed desantem do jego podstawy może jeszcze pomóc strefa obrony wynikająca z połączenia długoterminowych wsparć. Mowa o średniej dwustusesyjnej oraz linii łączącej kluczowe szczyty z okresu 2011 – 2023 r. W okolicy 2365 punktów byki mogą planować mocniejszą defensywę. Jak na razie momentum im nie sprzyja, formacje świecowe nie pomagają. Także sierpniowe wydarzenia z 2022 r. jak i z poprzedniego roku, nie napawają optymizmem.