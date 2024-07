Rezygnacja Bidena bez większego wpływu na rynki?

W minionym tygodniu zdecydowanie więcej do powiedzenia mieli sprzedający. W Warszawie WIG20 spadł przez pięć sesji o 3,5 proc. i jest to jego najgorszy wynik od września 2023 r. Na ten moment indeksowi dużych spółek bliżej jest do wsparcia na poziomie 2400 pkt niż do majowego szczytu. WIG zaliczył tygodniowy spadek o 3,2 proc., a indeksy średnich i małych spółek straciły odpowiednio o 2,6 proc. i 2 proc.

Podobny obraz miały notowania na giełdach zachodnich. We Frankfurcie DAX stracił przez tydzień 3,2 proc., w Paryżu CAC40 poszedł w dół o 2,5 proc., w Londynie FTSE-100 o 1,2 proc.

W USA najsłabiej poradziły sobie spółki technologiczne – indeks Nasdaq tąpnął aż o 3,7 proc., najmocniej od kwietnia. Wskaźnik S&P 500 stracił 2 proc., a dzięki świetnej postawie na początku tygodnia na 0,7-proc. plusie zakończył zeszłotygodniowe zmagania Dow Jones Composite. Stąd też pojawiła się teoria o rotacji kapitału w stronę innych branż (oraz mniejszych spółek) niż technologiczni giganci, która jednak pod koniec tygodnia zaczęła słabnąć.



Zdaniem części analityków wczorajsza decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z walki o reelekcję nie będzie mieć większego wpływu na rynki. Nawet po wyłonieniu nowego kandydata przez demokratów faworytem pozostanie bowiem Donald Trump, a jego wygrana była dyskontowana przez inwestorów już od ostatniej debaty z Bidenem. Czy tak będzie – okaże się dziś po otwarciu giełd, zwłaszcza tych w Nowym Jorku. Na razie wpływ decyzji na notowania dolara czy bitcoina jest ograniczony. Futures na indeksy w Europie i USA rosną, co zapowiada pozytywny start notowań na giełdach.



Jeśli chodzi o inne wydarzenia, z rana zaskakującą decyzję o cięciu stóp procentowych podjął bank centralny Chin. Na polskim rynku inwestorzy otrzymają dziś porcję danych GUS dotyczących sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, a po południu dane z NBP o podaży pieniądza.