WIG20 walczy o utrzymanie 2500 pkt. W USA rekordy

Za nami specyficzny tydzień

Paweł Śliwa, BM mBanku

Święto w Stanach Zjednoczonych wpłynęło na zmienność. W piątek podane zostały dane o zatrudnieniu w USA. Ten odczyt sprawił, że nasze indeksy ruszyły się… ale na południe. WIG20 stracił ponad 30 punktów. Oddalił się tym samym od ważnego oporu. Duża czerwona świeca tworzy nowy lokalny dołek. To czy ruch w tym kierunku będzie kontynuowany, będzie zależeć od poniedziałkowego otwarcia. Cena 2525 punktów w kwietniu pełniła funkcje oporu. Niedźwiedzie mogą ponownie przypomnieć sobie o tym. Ratunkiem dla byków jest powrót powyżej tej wartości.

Patrząc na tabelę niemieckiej giełdy, można by rzec, że wartość DAX-a prawie się nie zmieniła. Warto przyjrzeć się bliżej. W pierwszej części dnia panowały dobre nastroje, podobnie jak w dwóch poprzednich sesjach. Cena podskoczyła do poziomu 18650 punktów. Miejsce to w przeszłości było ważne dla podaży. Świadczy o tym tąpnięcie z połowy czerwca, które swój początek wzięło właśnie na tej cenie. W kwietniu niedźwiedzie obudziły się kilka punktów niżej. Być może to wpłynęło na powstanie dużego cienia na dziennej świecy. Miejsce i kształt tej formacji nie wróży nic dobrego na poniedziałek. Bez pokonania tego oporu trudno oczekiwać, że impuls wzrostowy będzie kontynuowany. Najbliższe wsparcie to równy poziom 18000 punktów. Dopóki cena jest powyżej, to trend wzrostowy ma szanse trwać.

W USA główne indeksy rosną. Tradycyjnie przewodzi Nasdaq. Oba benchmarki z parkietu technologicznego wychodzą na nowe maksima. Korekty są krótkie w cenie i czasie. Dopóki to się nie zmieni, to jednoprocentowe wzrosty w ramach sesji stają się normą.

Słabiej radzi sobie DJIA. Coraz wyraźniej zarysowuje się ruch boczny ze wsparciem 38000 punktów i oporem na równej cenie 40000 punktów. Jedno spojrzenie na dzienny wykres wystarczy, aby stwierdzić, że to, co niedźwiedzie zdobędą w pięć dni, to byki muszą odrabiać tygodniami. Nie tak wygląda zdrowy trend. Jednak to ten tydzień może być ciekawszy, gdyż poprzedni był związany ze świętem Niepodległości. Przed nami także sezon wyników podawanych przez amerykańskie spółki.

W piątek poznaliśmy dane dotyczącego rynku pracy w USA

Ignacy Budkiewicz, BM MNP Paribas Bank Polska