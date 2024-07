Polityka, kryptowaluty, ważne dane z USA. To może być ciekawy dzień dla inwestorów

Słabiej wypadły indeksy krajowe, gdzie WIG20 zyskał „tylko” 0,22%, przy ultra niskich obrotach. Głównym wydarzeniem środy na naszym rynku była decyzja RPP. Rada zgodnie z oczekiwaniami utrzymała stopy procentowe bez zmian. Nieco lepiej wypadł segment średnich spółek z blisko 0,60% wzrostem. Wydarzeniem dnia na krajowym rynku była konferencja prezesa Glapińskiego. Głównym przesłaniem wypowiedzi szefa NBP okazały się zapowiedzi, że możliwość obniżki stóp procentowych pojawi się najwcześniej w 2026 r.

Dziś przed południem poznamy kilka ciekawych danych, w szczególności chodzi o produkcję przemysłową w Niemczech i we Francji, a także sprzedaż detaliczną całej strefie euro. Jednak głównym wydarzeniem, wyczekiwanym przez wszystkich inwestorów będą popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec. Ostatnie publikacje makroekonomiczne zza oceanu zwiększały szansę na wrześniowe obniżki stóp procentowych. Obecnie kontrakty na stopę procentową przypisują 66% prawdopodobieństwo takiego ruchu ze strony Fed – przed tygodniem szacowano powyższy scenariusz na 59%. Tym samym do publikacji wyników, rynki w Europie mogą cechować się mniejszą zmiennością.

Zwracamy również uwagę na niedzielną, drugą turę wyborów parlamentarnych we Francji. W ocenie ekonomistów BNP Paribas szanse na samodzielne rządy Zjednoczenia Narodowego (RN) pozostają niskie (5% prawdopodobieństwa). W scenariuszu bazowym analitycy BNP spodziewają się zajęcia od 184 do 240 miejsc w parlamencie, gdy do większości potrzebne jest 289 posłów. Szacunek miejsc dla RN jest niższy od pierwszych wskazań po I turze, a wynika to z chęci zablokowania skrajnej prawicy przez pozostałe ugrupowania. Potwierdza to spadek liczby obwodów, gdzie do II tury przystąpi 3 kandydatów z 306 do 94 (efekt tzw. ruchu republikańskiego). Stratedzy BNP największe prawdopodobieństwo (37%) przypisują scenariuszowi szerokiego rządu koalicyjnego strony lewicowej oraz prawicowej, ale wykluczając ugrupowania skrajne lub rządu technokratycznego.

Parkiet w Paryżu trzeci dzień na plusie. Korzysta z odbicia od wsparcia

Paweł Śliwa, BM mBanku

Dzień 4 lipca jak co roku jest świętem w USA. Co ciekawe wpływa ono na przebieg sesji na innych parkietach. Widać to nie tylko po obrotach, ale i po tabeli wyników. Tutaj nie ma dużych zmian. Najwięcej zyskał MWIG40, bo „aż” 0,57%, a stracił SWIG80 (-0,3%). W grupie sektorowej widać więcej emocji. Spółki chemiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących. Przyniosło to wzrosty o ponad 2%.

Ogólna sytuacja nie uległa zmianie. WIG20 zmaga się ze swoim długoterminowym ograniczeniem. Trend pozostaje stabilny i wzrostowy, ale bez pokonania strefy 2600 punktów trudno mówić o jego kontynuacji. Takich problemów nie ma szeroki rynek. WIG po korekcie ma zamiar utworzyć kolejny impuls wzrostowy. Bliskość szczytu 89657 punktów nie powinno być problemem.