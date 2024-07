Wall Street znów pobiła rekordy, a dziś odpoczywa

WIG20 wzrósł o 0,60%, mWIG40 o 0,27%, a sWIG80 o 0,06%. Spadały tyko 4 spółki głównego indeksu – Santander (-0,26%), PKO (-0,23%), LPP (-1,14%) oraz Pekao (-0,83%). Sesja miała kilka gwiazd – na poziomie blue chipów KGHM (+3,92%), w drugim szeregu Text (+13,08%) i PKP Cargo (+13,43%), wreszcie spółkę Mentzen (+9,78%) na New Connect, która z obrotem na poziomie 15,9 mln zł wlała nieco życia we wciąż ledwo dający sygnały życia rynek. RPP nie obniżyła stóp procentowych, a w kontekście lipcowej projekcji inflacyjnej można praktycznie zapomnieć o obniżce w tym roku. Podwyższenie prognoz inflacji na 2025 r. do 3,9-6,6% było sporym zaskoczeniem stanowi poważny argument przeciw wznowieniu cyklu w 2H2024.

S&P500 wzrosło o 0,51%, a NASDAQ o 0,88%. Trwa szaleństwo na notowaniach Tesli – spółka Elona Muska rosła siódmą sesję z rzędu, tym razem o 6,54%. Trwający od 24. czerwca rajd przyniósł wzrost akcji już o niemal 35%, pozwalając wymazać praktycznie całe tegoroczne straty. O 4,57% drożała nVIDIA, o 4,33% Broadcom, o 3,19% Micron, ale mocno odbijały też sektory czystej energii i spółek wydobywczych. Kolejne złe dane najwyraźniej nie są na razie w stanie rozwiać euforii, ale wskaźnik Atlanta Fed GDPNow wskazuje już, że wzrost w 2Q2024 wyniesie 1,5% k/k saar. Nie są to absolutnie wartości z kategorii „no landing”.

W godzinach porannych rosną rynki azjatyckie, szczyty notuje także Nikkei. Nieco umacnia się jen. Do dzisiejszych wyborów, które mogą po 14 latach przenieść władzę w ręce Partii Pracy, przygotowują się Brytyjczycy, ale w centrum uwagi komentatorów politycznych wciąż znajduje się Francja – sojusz centrystycznej partii E. Macrona z lewicą oznacza, że wizja absolutnej większości dla Zjednoczenia Narodowego mocno się oddala. Z USA płyną doniesienia, że J. Biden wbrew wcześniejszym deklaracjom zaczyna rozważać wycofanie swojej kandydatury w wyborach prezydenckich. Z uwagi na Święto Niepodległości w USA dzisiejsza sesja powinna być dość spokojna, ale opublikowany zostanie protokół z posiedzenia EBC, a o 15:00 konferencję rozpocznie prezes NBP.

Duży popyt na akcje z sektora energetycznego

Paweł Śliwa, BM mBanku

Środa była dobrym dniem dla polskich inwestorów. Tak mówi tabela głównych indeksów, która w całości jest zielona. Najdalej na północ zawędrował WIG, zwiększając swoją wartość o pół procenta. Tym razem najsłabszy był średniak SWIG80, który ledwo przekroczył barierę zera procent. Lokomotywą wzrostów był sektor energetyczny. Blisko trzy procent w jeden dzień wymaga wyróżnienia. Nie wpływa to na szerszy obraz, gdzie utrzymuje się konsolidacja w szerokim zakresie. Za to hamulec ręczny zaciągały banki, które skończyły dzień średnio o 0,31% niżej.

W Europie pozytywnie wyróżnił się DAX i CAC40. Francuski indeks wybronił ważne wsparcie 7550 punktów, oddalając się od niego o 1,24%. W przypadku niemieckich inwestorów sytuacja była podobna, ale tam należało zwrócić uwagę na strefę skupioną wokół równej ceny 18000 punktów. Byki dość długo jej broniły, co przekładało się na podskoki o ok. 300 punktów. To za mało, aby móc mówić o ataku na szczyt. Wykres stwarza ku temu potencjał, szczególnie że dwie ostatnie fale spadkowe są bliźniacze pod względem wysokości.