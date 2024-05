Czy WIG20 cofnie się do 2500 pkt?

Jednakże wskutek piątkowej przeceny, indeks finiszował poniżej poniedziałkowego otwarcia. To doprowadziło do wyrysowania spadającej gwiazdy na historycznych szczytach. Jak na razie niedźwiedzie nie mogą jeszcze świętować. Brakuje potwierdzenia w postaci np. podażowej świeczki z tego tygodnia. Z uwagi na kalendarz, aktywność kupujących może okazać się niewielka.

Problemy z utrzymaniem tempa hossy ma WIG20. W piątek indeks naruszył wsparcie 2521 punktów. Wyjście dołem z klina stało się faktem. Teraz czas na odpowiedź byków, gdyż droga w kierunku 2383 pkt została otwarta. Gdzie szukać oporów? Na najbliższe kilka dni jest to poziom 2600 pkt.

mWIG40 zamknął tydzień na historycznie wysokich poziomach. Wprawdzie w ciągu ostatnich dni był już wyżej, ale jeszcze nie zdarzyło się tak, aby koniec tygodnia wypadł tak wysoko. Maj jak na razie okazuje się jednym z mocniejszych miesięcy w ostatnich kwartałach. Gdyby do środy bykom udało się dokręcić popytową śrubę, wówczas maj zostałby najlepszym okresem od listopada 2023 r.

Impet spadków w Hongkongu wyhamował. Po kilku dniach mocniejszej wyprzedaży akcji, dzisiaj rano pojawiła się zieleń. Hang Seng Index obronił poziom 18500 punktów. W Szanghaju także byki podjęły ofensywną próbę, w efekcie czego wsparcie w postaci marcowo-kwietniowych szczytów zatrzymało spadki Shanghai Composite Index. Problem z wyprowadzeniem nowej fali hossy ma Nikkei 225. Trwająca od miesiąca zwyżka przybrała postać raczkującej korekty wzrostowej. Od początku maja tokijski indeks zyskał jedynie 0,6%. Jest to jak na razie najsłabsze tempo wzrostów od lutego 2023 r.

Brak zdecydowania widać także w notowaniach kontraktów na niemiecki indeks. DAX future kwadrans przed godziną 6:00 tracił względem piątkowego zamknięcia 0,1%. Taka zmiana pozwala bykom utrzymać się w strefie wsparcia wyznaczonej przez marcowo-kwietniowe maksima. Na rynku kasowym doszło w piątek do próby wyhamowania lokalnej korekty. W efekcie mDAX wyrysował młotek, a sDAX popytową świeczkę zwaną marubozu. Natomiast DAX finiszując nad kreską, pozostawił po sobie długi, dolny cień. To stawia byki w dogodnej pozycji do zaatakowania majowych szczytów.

O godzinie 6:00 kontrakty na S&P 500 oscylowały wokół piątkowego zamknięcia. Teoretycznie jest to neutralny odczyt nie wprowadzający większego niepokoju na początku tygodnia. W piątek indeks zyskał 0,7%, co rynek może odczytać jako optymistyczny sygnał po czwartkowej wyprzedaży akcji. Jednakże porównując obecny układ S&P 500 z wydarzeniami z początku kwietnia 2024 r. oraz z tym, co działo się w lipcu 2023 r., to wnioski nie są już tak bycze.