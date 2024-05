Kolejne rekordy na giełdach za nami. A przed nami?

Sesja w Azji ma dziś mieszany przebieg, na lekkich minusach znajduje się Nikkei, ale procentową zwyżkę notuje Hang Seng. Po publikacji zapisu dyskusji z ostatniego posiedzenia BoJ, na którym rozważano cięcia w QE i ewentualne dalsze podwyżki stóp, przejściowo umacniał się jen, ale już powrócił do spadków – podtrzymujemy tezę, że słowa nie wystarczą, by zatrzymać jego deprecjację. Dobre nastroje wokół Chin to efekt danych o wymianie handlowej, zarówno eksport, jak i import pobiły prognozy. Pojawiają się także kolejne pozytywne sygnały z rynku nieruchomości – ograniczenia zakupu mieszkań zniosło dwunastomilionowe Hangzhou, jedno z najbogatszych miast w Chinach, siedziba m.in. Alibaby. Notowania kontraktów na europejskie indeksy kwotowane są w okolicy wczorajszego zamknięcia, ale na amerykańskie lekko spadają. Spodziewamy się kolejnego otwarcia w okolicy poziomów neutralnych, niewiele wskazuje, by sesje dzisiejsza i piątkowa miały znacząco wpłynąć na obraz rynku. Na większą zmienność będziemy musieli prawdopodobnie zaczekać do przyszłego wtorku, danych o PPI i wypowiedzi J. Powell’a.

Trend boczny na GPW, CD Projekt zaskakuje siłą

Dominik Osowski, BM BNP Paribas Bank Polska

W środę WIG20 poruszał się w trendzie bocznym, wahając się w przedziale 2545–2530 pkt. Dopiero ostatnie minuty sesji przyniosły większą przewagę popytu i indeks największych spółek zamknął się na poziomie 2550 pkt. Na szczycie tabeli znalazł się CD Projekt, który zyskał 2,57%. Producent gier w ostatnim czasie zaskakuje siłą. Środa była dla CD Projektu siódmą z rzędu zwyżkową sesją i akcje są już najwyżej od września. Na szerokim rynku lekko negatywnie wyróżniał się sektor bankowy. Wielu pożyczkodawców oszacowało już wpływ przedłużenia wakacji kredytowych na swoje wyniki. Z kolei małe spółki na tle szerokiego rynku wypadły nieco słabo, bowiem zyskały jedne 0,06%. Lepiej poradził sobie indeks średnich spółek, który zyskał 0,37%.

Na europejskich pakietach przeważały pozytywne nastroje. Niemiecki DAX wzrósł o 0,37%, a francuski CAC40 zyskał 0,69%. Inwestorzy w dalszym ciągu analizują napływające raporty spółek. Ostatnie dane LSEG pokazały, że wśród spółek z Stoxx Europe 600, które do tej pory opublikowały raporty za I kwartał, ponad 60% przekroczyło prognozy analityków. Z kolei w Stanach Zjednoczonych sesja rozpoczęła się na minusie. Ostatecznie jednak udało się uniknąć większych strat. S&P 500 zamknął się na takim samym poziomie jak we wtorek, a Nasdaq spadł jedyne 0,18%.

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) poinformował wczoraj o cotygodniowej zmianie zapasów ropy i paliw. Zapasy ropy spadły mocniej niż oczekiwano, jednak zapasy benzyny i oleju napędowego wzrosły mimo oczekiwanego spadku. Wzmocniło to przekonanie o większym popycie. To spowodowało odbicie cen ropy. Notowania Brent wzrosły powyżej 83,5 USD za baryłkę, a WTI powyżej 79 USD.

Dziś dla krajowych inwestorów kluczowa będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści BNP Paribas nie zakładają zmian w parametrach polityki monetarnej. Uważamy, że dyskusja na temat obniżek stóp procentowych na dobre rozpocznie się dopiero jesienią. Podtrzymujemy naszą prognozę i w scenariuszu bazowym zakładamy, że RPP obetnie stopy procentowe o 50pb w czwartym kwartale. Dalej dostrzegamy jednak istotne ryzyko, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przez cały rok.