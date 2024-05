Byki zaszalały w Londynie i Frankfurcie. A na GPW bez większych zmian

Wtorek przyniósł odwrócenie tendencji na globalnych rynkach akcji. To znaczy tym razem relatywnie lepiej zachowywały się indeksy na Starym Kontynencie vs ich amerykańskie odpowiedniki. Inwestorzy za oceanem realizowali zyski po szybkim wzroście na bazie powrotu oczekiwać co do dwóch obniżek stóp procentowych przez Fed w bieżącym roku. Indeks S&P500 zyskał tylko symboliczne 0,13% natomiast technologiczny Nasdaq100 stracił 0,01%. Dodatkowo za oceanem do mety zbliża się sezon wynikowy za 1Q24. Wczoraj wyniki słabsze od oczekiwań opublikował Walt Disney, w rezultacie kurs zniżkował o ponad 9,0%. Jeszcze większym spadkiem, bo ponad 15%, dzień kończyły akcje spółki Palantir (sektor danych i cyberbezpieczeństwa) w odpowiedzi na słabsze prognozy zarządu co do tegorocznych przychodów vs oczekiwania. Z kolei walory Nvidia zniżkowały o blisko 2,0% na bazie doniesień medialnych o pracach Apple nad własnym chipem do obsługi oprogramowania sztucznej inteligencji w centrach danych. W Europie na uwagę zasługują natomiast notowania DAX, które dzięki blisko 1,5% wzrostowi podczas wczorajszej sesji zbliżyły się do marcowych szczytów.

Po mocnej poniedziałkowej sesji, czas odreagowania nastał również na GPW. WIG20 stracił 0,41%, mimo iż w ciągu dnia indeks próbował wyznaczyć nowe maksima. Z grona blue chips największe spadki zanotował Alior, Allegro oraz LPP. Na drugim biegunie znalazły się walory PGE, CD Projekt oraz Budimex. Tym razem lepiej zachowywał się segment średnich i mniejszych spółek, których indeksy zyskiwały w okolicy 0,50%. W przypadku tego pierwszego w kolejnych dniach istnieje szansa na atak na nowe szczyty.

Podobnie jak wczoraj, dziś kalendarium makroekonomiczne również pozostaje relatywnie puste. Z ciekawszych odczytów pojawi się popołudniem publikacja z amerykańskiego rynku paliw. Ostatnie dni przyniosły korektę cen ropy naftowej. Cena gatunku WTI zniżkowała w okolice 78 USD za baryłkę, gdy jeszcze na początku kwietnia był to poziom o 10 USD wyższy. Cenom surowca ciążyły nadal słabsze wskazania dotyczące globalnego popytu, ale także w pewnym stopniu deeskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Gdyby dzisiejszy raport dotyczący zapasów surowca w USA zaskoczył w górę, byłby to kolejny czynnik wspierający stronę podażową w handlu.

Tak jak wspominaliśmy w ostatnich komentarzach, z punku widzenia krajowych inwestorów kluczowe w tym tygodniu pozostaje posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy w czwartek. Ekonomiści BNP Paribas nie zakładają zmian w parametrach polityki monetarnej. Uważamy, że dyskusja na temat obniżek stóp procentowych na dobre rozpocznie się dopiero jesienią. Podtrzymujemy naszą prognozę i w scenariuszu bazowym zakładamy, że RPP obetnie stopy procentowe o 50pb w czwartym kwartale. Dalej dostrzegamy jednak istotne ryzyko, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przez cały rok.

Kroczek od zdobycia historycznych szczytów

Piotr Neidek, BM mBanku

Po wybiciu się kontraktów na DAX z lokalnej konsolidacji, obecnie ceny stabilizują się na wysokości 18600 pkt. Do historycznych szczytów brakuje około 200 punktów, co przy zachowaniu dotychczasowej zmienności stwarza szansę na ich zaatakowania w najbliższych dniach. O ile tempo wzrostów zostałoby utrzymane przez byki znad Menu. Dzienne jak i tygodniowe formacje świecowe im sprzyjają. Druga linia niemieckiego parkietu nadal pozostaje w defensywie. Średniaki wciąż traktowane są jako mało atrakcyjne aktywa.