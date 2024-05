Giełda w Warszawie pokazuje siłę. Dziś kolejne rekordy?

USDPLN już trzecią sesję z rzędu zmaga się z poziomem 4.000 i jak na razie bez efektu. Dolar dotarł do poziomu obrony, a to może zniechęcić do dalszego umacniania się polskiej waluty. W okolicy 4zł są marcowe maksima, co dodatkowo utrudnia pracę bykom skupionym na ponownym rozbujaniu złotego. Bez poparcia rynku walutowego, ostatnie szczyty zrobione przez WIG stracą na znaczeniu. Wprawdzie wczorajsze rekordy stanowią dodatkowe źródło dopaminy na inwestorów, ale wymagają jeszcze potwierdzenia. Zarówno na rynku walutowym jak i akcyjnym.

WIG20 poradził sobie z tegorocznym sufitem. WIG20TR jest na historycznych maksimach. Jednakże WIG20USD wciąż pozostaje poniżej oporu. Obecny jest także klin, z którego nie zdołał się jeszcze wydostać ww. indeks. Na wyjaśnienie czeka także sytuacja techniczna MSCI Poland. Tygodniowe objęcie bessy nadal straszy, aczkolwiek brakuje już niewiele do zanegowania tej formacji. Nie można jednak zapomnieć o wydarzeniach z listopada 2021 r. Wówczas benchmark był na podobnych poziomach co obecnie i także pojawił się trójkąt. Niemniej jednak polskie akcje nadal są w centrum zainteresowania zagranicznych inwestorów. A potencjał do wzrostów wciąż jest okazały.