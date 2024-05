WIG20 - 2500 pkt nie do pokonania?

Ten tydzień jest specyficzny dla polskich inwestorów. Dwa dni wolnego i przysłowiowa majówka poszatkowały proces podejmowania decyzji. Dziś inwestorzy wrócą na parkiet i będą mogli zareagować na dane płynące zza oceanu. Tam stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie.

U nas WIG20 pozostaje pod wpływem ważnego oporu 2550 punktów. To bariera większego kalibru niż układ szczytów na poziomie 2400 punktów. Duże górne cienie na tygodniowych świecach sugerują, że niedźwiedzie są aktywne. Trudno będzie pokonać ograniczenie, które funkcjonuje od 2012 roku. Sprzymierzeńcem byków jest bieżący układ wyższych szczytów i dołków. Daje to nadzieję na spoglądanie na północ. Szczególnie że korekty są relatywnie krótkie. Problemem będzie, gdy cena indeksu dwudziestu spółek spadnie poniżej 2400 punktów.

Technologiczny parkiet w USA złapał zadyszkę. Bieżąca korekta coraz bardziej przypomina tę z wakacji ubiegłego roku. Szczególnie że przełamane zostało pierwsze wsparcie. Mowa o poziomie 17800 punktów. W ostatnich dwóch dniach był on testowany już jako opór. Wczorajsza sesja z wynikiem -0,70 proc. potwierdza, że niedźwiedzie mają jakiś plan. Notowania NDX kierują się do dawnego szczytu 16764 punkty. Jest to ciekawe miejsce na dołek, szczególnie że linia trendu wzrostowego znajduje się w niewielkiej odległości. W podobnej sytuacji są inne amerykańskie indeksy. Sytuacji nie zmieniła wczorajsza decyzja FOMC.

Cena 4,25 zł to nie przypadkowe miejsce na dołek dla EUR/PLN. W latach 2019-2020 było to bastion popytu. To z tego miejsca wspólna waluta wystrzeliła w kierunku 5,00 zł. Od tego miejsca rozpoczął się proces umocnienia naszej jednostki monetarnej. Trwa on nadal i można założyć, że przystanek na 4,25 jest chwilowy. Cena wprawdzie odskoczyła o 12 groszy, ale jest to dokładnie tyle samo, co korekta z przełomu roku. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że i tym razem mamy do czynienia z ruchem wtórnym. Tworzy to perspektywę dla kontynuacji procesu aprecjacji PLN. Po przełamaniu wsparcia 4,25, będzie można skierować wzrok na niższą półkę 4,13 zł.

Majowy weekend

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

Mamy tzw. weekend majowy, więc środa i piątek są dniami wolnymi od sesji. We wtorek poznaliśmy odczyt inflacji CPI za kwiecień i dynamika wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 2,4% z 2,0% obserwowanych przed miesiącem, co oznacza, że trend spadkowy inflacji w Polsce uległ zatrzymaniu. Wraz za przeceną na rynkach bazowych – DAX (-1,03%) i CAC 40 (-0,99%), przecenie uległ także polski parkiet i indeks WIG20 stracił 1,26%. Zaledwie cztery spółki zakończyły dzień zyskownie, przy czym liderem notowań okazał się Kruk (0,78%). Po drugiej stronie spektrum znalazł się Orlen ze stratą na poziomie 2,47%.