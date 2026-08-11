Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rząd planuje wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Które scenariusze nowej daniny są rozważane i co oznaczają dla rynku gazu.

Jakie kontrowersje budzi ten projekt i jakie alternatywne rozwiązania proponuje branża.

W ubiegłym tygodniu rząd przesyłał do mediów sygnały, że w tym tygodniu może zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu osłonowego dotyczącego cen paliw. Jednak decyzji w tej sprawie nie będzie tak długo, jak będą szanse na zawieszenie broni między USA a Iranem i dalszą stabilizację rynku ropy. Resort finansów wyraża nadzieję, że do takiego porozumienia dojdzie i wówczas nowych mechanizmów osłonowych nie będzie trzeba wprowadzać. Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku od zysków. Minister energii Miłosz Motyka jest zwolennikiem rozpoczęcia prac nad nowym projektem ustawy w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale w kształcie zbliżonym do tej, którą prezydent Nawrocki już raz skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wpływy z nowej daniny miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku obniżenia stawki podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych, w ramach pakietu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Skierowana do TK ustawa zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw, z czego 3,8 mld zł w tym roku, a resztę – w 2027 r. Z końcem czerwca zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe – oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

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Promocje zamiast pakietu

Rząd liczy, że na ten czas niepewności dotyczący sytuacji między USA a Iranem to Orlen weźmie na siebie trzymanie cen paliw na stacjach w ryzach. Sam rząd bierze jeszcze pod uwagę obniżkę VAT na paliwa na końcówkę wakacji, ale tylko jeśli pogorszy się sytuacja na rynku ropy, a wojna rozgorzeje na nowo. Orlen w odpowiedzi na nasze pytania przypomina, że w związku z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie zdecydował o obniżeniu marż detalicznych do minimalnego poziomu oraz wprowadził najdłuższą w historii promocję. – Obecnie kierowcy korzystający z aplikacji Orlen Vitay mogą tankować paliwo w obniżonych cenach w ramach przedłużonej promocji wakacyjnej, obejmującej łącznie nawet 700 litrów paliwa. Aktualna promocja Orlen Vitay obowiązuje do końca sierpnia 2026 r. – informuje nas Orlen. To może zmusić także innych graczy na rynku do wydłużenia swoich promocji.

Podatek od gazu?

Znacznie więcej dzieje się jeśli chodzi o podatek od zysków paliowych, który miał zrekompensować budżetowi wcześniejszą obniżkę VAT i akcyzy. W tym tygodniu miał się pojawić wpis do wykazu prac rządu nowego podatku od zysków spółek paliwowych. Z resortu energii słyszymy jednak nieoficjalnie, że „raczej tak się jeszcze nie stanie”. W resorcie rozważane są bowiem dwie propozycje kształtu. Pierwsza zakłada objęcie podatkiem krajowych producentów paliw oraz importerów paliw ciekłych. Druga miałaby rozszerzyć ten podatek o producentów gazu. Ten surowiec także podrożał w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie. Oznaczałoby to, że do budżetu może wpłynąć nawet wedle różnych szacunków 7-8 lub 8-10 mld zł, jednak wówczas, znacznie więcej zapłaciłby Orlen, który kontroluje ponad 90 proc. rynku gazu ziemnego w Polsce.

Eksperci są podzieli co do wprowadzania nowego podatku. – Co do zasady, jakiekolwiek nakładanie ekstraordynaryjnych podatków nie jest do końca uczciwe. Jakikolwiek podatek nakładany na spółki szkodzi rynkowi kapitałowemu – mówi Łukasz Prokopiuk, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

– Początkowo rozważano opodatkowanie sprzedaży paliw, jednak zyski z tego obszaru trudno byłoby precyzyjnie zdefiniować, m.in. przez udział w sprzedaży paliw importerów (np. Unimot). Najprostszym sposobem pozyskania środków wydaje się opodatkowanie segmentu gazowego (upstream i import LNG), mimo że gros nadwyżkowych zysków powstaje też w rafinacji. Opodatkowanie zysków spółek zajmujących się handlem gazem wydaje się być najprostszym rozwiązaniem dla rządu, aniżeli powrót do naliczania podatku od sprzedaży paliw – mówi Michał Kozak, analityk DM Trigon.

W branży paliwowej, która uaktywni się zapewne wówczas, kiedy nowa wersja podatku zostanie upubliczniona, krąży wiele pomysłów, a najgłośniej jest zwłaszcza o jednym, a więc objęcie podatkiem nie tylko paliwa, ale i gaz. Podstawą konstrukcji podatku od paliw byłaby referencyjna marża rafineryjna, wyznaczana jako średnia marża za lata 2024–2025, wyrażona w zł/bbl. Marża rafineryjna liczona byłaby jako różnica między przychodem a kosztem wsadu, gdzie koszt stanowi 98 proc. notowania ropy Brent oraz 2 proc. ceny gazu ziemnego na Rynku Dnia Następnego TGE. Z kolei przychód odzwierciedlałby koszyk produktowy (dane agencji Platts) złożony w 33 proc. z benzyny, w 48 proc. z oleju napędowego oraz w 13 proc. z ciężkiego oleju opałowego.

W branży paliwowej pojawił się także pomysł powołania Funduszu Stabilizacji Cen. Kluczowym elementem jest jednak nie samo przejęcie części renty funduszu, który miałby być mechanizmem stabilizacji rynku paliw, a środki pochodziły z wysokich marż i cen, jeśli takowe ponownie by się pojawiły w danym roku. Fundusz uruchamiany byłby w drodze rozporządzenia właściwego ministra, w czasie obniżki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego na paliwa z przeznaczeniem na łagodzenie skutków wysokich cen energii dla odbiorców, zwłaszcza wrażliwych.