Live ministra Domańskiego. Kiedy 60 tys. kwoty wolnej?

Kiedy obietnica 60 tys. zł kwoty wolnej? Andrzej Domański odpowiada

- Konsekwentnie, krok po kroku – realizujemy nasze zobowiązania wyborcze – podkreślał minister Domański. Jako przykład podał podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej, uchwalony już przez Sejm program Aktywny Rodzic (czyli tzw. babciowe) czy projekt obniżki składki zdrowotnej dla firm.

– Jeśli chodzi o 60 tys. kwoty wolnej, premier zobowiązał mnie do przedstawienia planu realizacji tej propozycji – mówił Domański. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej w PIT z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł, a która to propozycja znalazła się w programie wyborczym KO „100 konkretów na 100 dni”.

Minister nie podał więcej konkretów, zaznaczając, że sytuacja finansów publicznych nie jest łatwa. – Niemniej jesteśmy jest zdeterminowani, by mimo tego bałaganu odziedziczonego po poprzednikach, którzy pudrowali stan kasy państwa, ten postulat 60 tys. kwoty wolnej zrealizować - zaznaczył.

Obietnice KO. Kiedy obniżka podatku Belki?

Więcej za to wiadomo o innej obietnicy KO – obniżce podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. - Podatek ten będzie obniżony od 1 stycznia 2025 roku - zadeklarował Domański odpowiadając na pytania internautów.

W marcu ministerstwo finansów informowało, że ma gotowe założenia zmian, które wprowadzałyby coś w rodzaju kwoty wolnej w tym podatku. Jeśli chodzi o depozyty, zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP. Obowiązywać by miała także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.