Zniesienie „Belki” ulży gospodarce

Czytaj więcej Wybory parlamentarne 2023 Czy politycy wiedzą, co dobre dla polskiej gospodarki? W ostatnich tygodniach prosiliśmy ekonomistów o ocenę najważniejszych gospodarczych postulatów, które pojawiają się w tegorocznej kampanii wyborczej. Wygląda na to, że w ich ocenie najbardziej potrzebną zmianą jest przywrócenie zasad praworządności i odblokowanie funduszy z UE. Warte poparcia są też propozycje zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i edukację.

Podatkowy impuls

O ocenę tych propozycji poprosiliśmy uczestników panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Z tezą, że „zniesienie podatku od zysków kapitałowych od niektórych inwestycji (np. inwestycji o horyzoncie powyżej roku i wartości do 100 tys. zł) pozytywnie wpłynie na tempo rozwoju polskiej gospodarki”, zgodziło się 57 proc. spośród 35 naukowców, którzy wzięli udział w tej sondzie. Przeciwnego zdania było 31 proc. ankietowanych.

– W świetle teorii ekonomii podatek od zysków kapitałowych jest zdecydowanie najbardziej szkodliwą daniną, jaką tylko można wprowadzić, ponieważ zaburza bodźce do oszczędzania, redukuje tempo akumulacji kapitału oraz inwestycje w kraju, a w rezultacie ogranicza produkcję i dochody. Bez wątpienia jego zniesienie pozytywnie wpłynęłoby na tempo rozwoju gospodarczego w Polsce – mówi prof. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Zniesienie podatku od zysków kapitałowych w odniesieniu do inwestycji długoterminowych (np. co najmniej trzy- lub pięcioletnich) powinno przyczynić się do zwiększenia długoterminowych oszczędności, także na czas emerytury. Oszczędności te są w Polsce wyjątkowo niskie na tle innych państw UE. Tymczasem mogą one być m.in. źródłem finansowania inwestycji. Zniesienie wspomnianego podatku pozwoli także zmniejszyć ryzyko niedopasowania struktury terminowej depozytów do kredytów, a tym samym podnieść bezpieczeństwo funkcjonowania banków – dodaje prof. Małgorzata Zaleska z SGH i Polskiej Akademii Nauk, była prezes GPW. – Warto dbać o rynek kapitałowy, aby warunki finansowania innowacyjnych firm były u nas dobre i aby szerokie grono ludzi czerpało z tego korzyści, inwestując bezpośrednio w kapitał produktywny – podkreśla z kolei dr Łukasz Rachel, adiunkt na University College London i członek grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia.

Sceptycyzm części uczestników naszego panelu wynika m.in. z tego, że taka modyfikacja systemu podatkowego w największym stopniu odciążyłaby relatywnie zamożne gospodarstwa domowe, prowadząc do wzrostu nierówności, a dodatkowo mogłaby wymuszać podwyższenie podatków od pracy.