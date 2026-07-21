Z tego artykułu dowiesz się: Jakie dane za maj podało Cloud Technologies.

Jak wyniki oceniają analitycy.

Jakie są plany spółki.

Ile warte są jej akcje.

Notowania Cloud Technologies podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o ponad 5 proc. do 95,6 zł. Inwestorzy pozytywnie oceniają ostatnie informacje, jakie napłynęły ze spółki. Wynika z nich, że biznes znów nabrał rozpędu.

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Jakie wyniki miało w maju Cloud Technologies

Cloud Technologies zwiększyło w maju 2026 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów rok do roku o 72 proc. Dla porównania: w maju 2024 r. dynamika wynosiła zaledwie 1 proc., a w maju 2025 r. 21 proc.

– Wysokie tempo obserwujemy zarówno w naszym podstawowym biznesie, jak i w rozwijanym w ramach Strategii 2026+ produkcie Data Curation. To potwierdza, że obrany kierunek rozwoju odpowiada na potrzeby rynku i pozwala nam skutecznie skalować działalność. Założenia strategii znajdują odzwierciedlenie w realnych wynikach biznesowych, a osiągnięte w maju tempo daje nam solidne podstawy, by z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące – komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Analitycy DM BOŚ majowe dane oceniają pozytywnie. Podkreślają, że to już drugi miesiąc z rzędu bardzo wysokich dynamik wynikających prawdopodobnie z ostatnio podpisywanych umów oraz sukcesu nowej usługi. W styczniu 2026 r. dynamika wyniosła 29 proc., w lutym 26 proc., w marcu 28 proc., a w kwietniu 58 proc.

Sygnały dotyczące ożywienia w biznesie przekładają się na notowania spółki. Jej wycena od połowy maja idzie mocno w górę. Wówczas akcje wyceniano na mniej niż 70 zł, a teraz kurs przekracza 95 zł. Jest wyraźnie wyższy od ceny docelowej z raportu DM BOŚ z kwietnia 2026 r. (72,33 zł).

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Dane miesięczne są obliczane na podstawie przychodów wyrażonych w USD. Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ szacuje, że mając na uwadze osłabienie USD wobec PLN o około 4 proc. rok do roku w maju 2026 r., opublikowane dane implikują dynamikę na poziomie około 65 proc. dla wyników wyrażonych w złotych.

Jakie plany ma Cloud Technologies

Przyjęta w lutym 2026 r. strategia spółki zakłada dalszy rozwój sprzedaży przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Jednym z kluczowych elementów strategii jest odejście od tzw. modelu white-label na rzecz sprzedaży danych pod własnymi markami.

Realizacja strategii ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży danych przez Cloud Technologies do 16 - 18 mln USD w 2026 r. oraz 18 - 24 mln USD w 2027 r. Zarząd zasugerował, że biorąc pod uwagę obserwowane od kwietnia wysokie dynamiki, spółka celuje w górną granicę tegorocznych prognozowanych przychodów.

Strategia zakłada także kontynuację redystrybucji kapitału do akcjonariuszy poprzez politykę dywidendową (około 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA za dany rok) oraz skup akcji własnych (250 tys. sztuk). Dodatkowo, przyjęty w zeszłym miesiącu program motywacyjny dla kluczowych członków zespołu zakłada możliwość objęcia akcji pod warunkiem osiągnięcia przez Cloud Technologies skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za lata 2026–2028 w łącznej wysokości co najmniej 60 mln USD.