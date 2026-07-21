W kwestii Bliskiego Wschodu wiele się nie zmieniło, ale rynki próbują rozegrać plotki mówiące o możliwym powrocie do negocjacji pomiędzy USA, a Iranem. W efekcie notowania kontraktów WTI nie zdołały wybić poniedziałkowego szczytu wokół 84,50 USD, co teoretycznie może podbijać scenariusze krótkoterminowego przesilenia. Niewątpliwie dawałoby ono przestrzeń również dla innych ryzykownych aktywów, prowadząc też do krótkoterminowego cofnięcia się dolara. I patrząc w przestrzeń walut, próba takiego scenariusza zaczyna realizować się we wtorek rano. Wyjątkiem jest nadal słaby jen, ale większość walut zyskuje względem dolara. Najmocniej wypadają NZD i AUD, dalej mamy NOK i SEK - czy to wpisuje się w schemat próby złamania dotychczasowego risk-off? Dolarowi nowozelandzkiemu pomogły dane o kwartalnej inflacji CPI, która wypadła powyżej prognoz rosnąc o 1,5 proc. k/k i 4,1 proc. r/r - to daje paliwo do kontynuacji rajdu na stopach procentowych w wydaniu RBNZ. W gronie mocniejszych walut znalazł się dzisiaj też GBP na co wpływ miały umiarkowanie pozytywne dane z brytyjskiego rynku pracy. Funt odbija też po wczorajszych spadkach, a inwestorzy będą teraz uważnie obserwować ruchy nowego premiera Andy'ego Burnham'a i mianowanego przez niego Kanclerza Skarbu, John'a Healey'a - wczoraj widoczna była pewna nerwowość na gilts'ach, czyli obligacjach rządowych.

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W kalendarzu makro jest dzisiaj nudno - mamy tylko indeks ZEW z Niemiec o godz. 11:00, oraz decyzję Banku Węgier o godz. 14:00 - tu spodziewane jest cięcie stóp procentowych o 25 punktów baz. do 5,75 proc. - ruch ten mógł zostać już jednak zdyskontowany przez rynek.

EURUSD - co z tą flagą?

Para EURUSD broni się przed realizacją formacji flagi i połamania wsparć przy 1,14 i dalej 1,1324 w kolejnych dniach. Dolar cofa się dzisiaj na szerokim rynku, a inwestorzy zerkają na rynek ropy, która ponownie zaczęła mieć duży wpływ na globalny sentyment. Próba lekkiego odreagowania jest widoczna na rynkach akcji. Przed nami publikacja indeksu ZEW z Niemiec o godz. 11:00, ale raczej niewiele to zmieni.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Zanegowaniem spadkowej formacji byłoby mocne wyjście jeszcze dzisiaj ponad wczorajszy szczyt przy 1,1450 i próba testowania maksimum z 15 lipca przy 1,1482. W przeciwnym wypadku ryzyko naruszenia 1,14 pozostaje duże.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ