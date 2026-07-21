Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich zasadach i od kiedy będzie funkcjonować nowa, całodobowa platforma londyńskiej giełdy.

Kto jest głównym motorem zmian i jakie oczekiwania napędzają wydłużanie godzin handlu na świecie.

Jakie instrumenty finansowe jako pierwsze trafią do obrotu w nowym systemie LSE.

Jaką rolę w przyszłości handlu odegrają autonomiczne systemy transakcyjne oparte na AI.

Dlaczego całodobowy handel nie przez wszystkich jest postrzegany jako pożądany kierunek rozwoju.

London Stock Exchange poinformowała, że w pierwszej połowie 2027 r. uruchomi nocną platformę handlową. Nowy rynek będzie działał oddzielnie od głównego rynku LSE i początkowo umożliwi handel produktami notowanymi na giełdzie, takimi jak fundusze ETF śledzące brytyjski lub amerykański rynek akcji.

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Główna platforma LSE będzie nadal działać w standardowych godzinach od 8:00 do 16:30, natomiast nowa giełda będzie otwarta od 17:00 do 7:50 rano, z 30-minutową przerwą między 18:30 a 19:00 na przeprowadzenie procesów zamknięcia dnia.

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– LSE zamierza umożliwić wydłużony handel ponad 2600 produktami notowanymi na giełdzie – poinformował Simon McQuoid-Mason, dyrektor ds. nowych produktów, struktury rynku i akcji w LSE. Rozpoczęcie handlu od produktów jest łatwiejsze niż od akcji zwykłych, ponieważ poszczególne spółki musiałyby radzić sobie z różnymi złożonymi kwestiami dotyczącymi terminów i regulacji, nad którymi LSE pracuje. McQuoid-Mason stwierdził też, że na nowej giełdzie zostanie również wdrożone „agentic trading”, czyli handel autonomiczny.

– Pewne typy graczy mocno wchodzą w adopcję narzędzi agentowej sztucznej inteligencji w zakresie oceny portfela, oceny rynku, zmian pozycji w portfelu i handlu. Słuszne jest wbudowanie tej możliwości, ponieważ następuje ewolucja w tym kierunku – dodał McQuoid-Mason.

Dlaczego LSE przechodzi na handel 24-godzinny?

– Londyn zawsze był „ułatwiaczem” zarówno krajowych, jak i globalnych przepływów kapitału i to jest właśnie budowanie na tej roli. Rośnie zapotrzebowanie, szczególnie wśród inwestorów indywidualnych na całym świecie, na korzystanie z Londynu ze względu na naszą strefę czasową, aby uzyskać ekspozycję nie tylko na aktywa brytyjskie, ale też na globalne. Szczególnie azjatyccy inwestorzy indywidualni skorzystają na możliwości handlu przez LSE w godzinach dla nich dogodnych. Inwestorzy indywidualni coraz bardziej przyzwyczajają się do handlu wtedy, kiedy chcą, a nie tylko w godzinach, w których rynki są otwarte – stwierdziła w rozmowie z „Financial Timesem” Julia Hoggett, dyrektor generalna LSE.

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Hoggett powiedziała, że „duża część tego projektu ma charakter detaliczny” i „coraz częściej widzimy zapotrzebowanie instytucjonalne na interakcję z przepływami detalicznymi”. Dodała, że popyt instytucjonalny będzie rósł z czasem.

Ruch ten odzwierciedla podobną tendencję na tradycyjnych platformach handlowych w USA. Nasdaq, New York Stock Exchange i Cboe Global Markets albo już uruchomiły, albo planują uruchomić wydłużone godziny handlu (po uzyskaniu zgody regulatorów amerykańskich).

– Obserwujemy ogromny popyt ze strony naszych klientów indywidualnych na dostęp do rynków 24/5, a wkrótce 24/7. Kryptowaluty otworzyły umysły inwestorów indywidualnych. Chcą oni reagować na ważne wiadomości natychmiast – wskazuje Elad Lavi, wiceprezes ds. strategii rozwoju w eToro.

World Federation of Exchanges stwierdziła w zeszłym roku, że „szczególnie inwestorzy indywidualni z regionu Azji i Pacyfiku są zainteresowani większą aktywnością na rynkach amerykańskich”, ale zagraniczni inwestorzy instytucjonalni chcą wydłużonego dostępu „w mniejszym stopniu”. „Wydłużony handel nie jest odpowiedni ani pożądany we wszystkich kontekstach” – wskazała ta federacja.