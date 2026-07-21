"Tak zdecydowane poparcie akcjonariuszy obu spółek potwierdza, że rynek podziela naszą wizję rozwoju. Biznesowo od dawna wykorzystujemy potencjał obu organizacji. Teraz możemy całą energię skoncentrować na rozwoju produktów, sztucznej inteligencji i budowie europejskiego lidera technologii dla e-commerce. To dopiero początek kolejnego etapu rozwoju cyber_Folks" – powiedział prezes zarządu cyber_Folks i Shoper Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

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Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Shopera na cyber_Folks. W zamian akcjonariusze Shopera otrzymają 3 215 165 nowo wyemitowanych akcji zwykłych serii F cyber_Folks, przypomniano.

Uproszczona struktura organizacyjna pozwoli szybciej rozwijać wspólne produkty i technologie oraz sprawniej wykorzystywać kompetencje obu zespołów. Większa skala działalności zwiększy również atrakcyjność spółki dla międzynarodowych inwestorów dzięki wyższej płynności akcji, większemu free floatowi oraz jeszcze silniejszej pozycji na europejskim rynku technologii, podkreślono w materiale.

cyber_Folks i Shoper tworzą potężny ekosystem dla e-commerce

Od momentu przejęcia Shopera zespoły obu spółek konsekwentnie rozwijają wspólne produkty, integrują kompetencje technologiczne i wdrażają rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Formalne połączenie pozwoli przyspieszyć rozwój całego ekosystemu usług oraz jeszcze szybciej dostarczać innowacje wspierające przedsiębiorców prowadzących sprzedaż online, zaznaczono.

"Łączymy dwa bardzo silne i komplementarne biznesy, które od lat rozwijają technologie wspierające handel internetowy. Wspólnie będziemy mogli jeszcze szybciej rozwijać produkty, skuteczniej wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby merchantów. Integracja kompetencji, technologii i zespołów obu organizacji tworzy wartość znacznie większą niż suma pojedynczych spółek" – dodał wiceprezes zarządu cyber_Folks i Shoper Robert Stasik.

Połączona organizacja będzie rozwijać jeden z największych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie, obejmujący platformy sprzedażowe, płatności, logistykę, komunikację, automatyzację, rozwiązania AI oraz technologie open source wspierające przedsiębiorców na każdym etapie sprzedaży online. Z rozwiązań Grupy korzysta już ponad 700 tys. klientów, podsumowano.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.