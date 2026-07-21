Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, należące do grupy kapitałowej Azoty, są w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi. Zgłoszenia w tym zakresie dokonała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność. W odpowiedzi na jej działania Siarkopol 14 maja poinformował o wszczęciu sporu zbiorowego z Państwową Inspekcję Pracy.

Siarkopol jest na etapie rozpoczęcia mediacji