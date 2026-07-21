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Azoty uspokajają ws. Siarkopolu. Restrukturyzacja trwa mimo sporu

Nawozowy koncern zapewnia, że Siarkopol pozostaje strategiczną spółką i nie planuje jego sprzedaży. Jednocześnie w zależnej firmie trwa spór zbiorowy ze związkami zawodowymi, a strony przygotowują się do rozpoczęcia mediacji.

Publikacja: 21.07.2026 06:00

Azoty, na czele których stoi Marcin Celejewski, traktują Siarkopol jako strategiczny podmiot zapewni

Azoty, na czele których stoi Marcin Celejewski, traktują Siarkopol jako strategiczny podmiot zapewniający bezpieczeństwo surowcowe całej grupy. Fot. mpr

Foto: parkiet.com

Tomasz Furman

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, należące do grupy kapitałowej Azoty, są w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi. Zgłoszenia w tym zakresie dokonała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność. W odpowiedzi na jej działania Siarkopol 14 maja poinformował o wszczęciu sporu zbiorowego z Państwową Inspekcję Pracy.

Siarkopol jest na etapie rozpoczęcia mediacji

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