Azoty uspokajają ws. Siarkopolu. Restrukturyzacja trwa mimo sporu
Nawozowy koncern zapewnia, że Siarkopol pozostaje strategiczną spółką i nie planuje jego sprzedaży. Jednocześnie w zależnej firmie trwa spór zbiorowy ze związkami zawodowymi, a strony przygotowują się do rozpoczęcia mediacji.
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol, należące do grupy kapitałowej Azoty, są w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi. Zgłoszenia w tym zakresie dokonała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność. W odpowiedzi na jej działania Siarkopol 14 maja poinformował o wszczęciu sporu zbiorowego z Państwową Inspekcję Pracy.
Siarkopol jest na etapie rozpoczęcia mediacji
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