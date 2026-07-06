W relacjach polsko-ukrańskich wybuchł bezprecedensowy kryzys, który jest już obustronny, dzisiaj publikujemy w Rzeczpospolitej wywiad z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, który przyznaje, że jest zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie, sytuacja jest najpoważniejsza od 20 lat. Z kolei większość Polaków uważa, że to prezydent Wołodymyr Zełenski odpowiada za obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, 19 proc. wskazuje też na zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego.

Reklama Reklama

Z pytaniem, czy to napięcie dotarło do relacji gospodarcych, zmierzy się dzis w programie Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Ekspert, od 30 lat działający na Ukrainie, współwłaściciel firmy Bikor, opowiada, jak Polaków odbierają Ukraińcy w relacjach gospodarczych.

Rozmawiamy też - gdzie warto inwestować w Ukrainie, jak wchodzić na ten rynek, ale też, czy są takie sektory, w których to Ukraina wyprzedza Polskę i Zachód? Można od razu zapowiedzieć, że tak, są. O szczegółach opowiemy w drugiej części programu.

Dla firm zagranicznych pewną przeszkodą mogą być wprowadzone na czas wojny utrudnienia w przepływie kapitału, znaną trudnością Ukrainy (ale czy faktycznie tak relaną) jest korupcja. Wreszcie, jakie są szanse dla prywatyzacji, gdzie szukać oferty prywatyzacji?

O tym rozmawiamy w Prosto z Parkietu, zapraszamy o godz. 12.