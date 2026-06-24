Synektik, dostawca urządzeń medycznych m.in. robotów chirurgicznych da Vinci, a także producent radiofarmaceutyków, nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. Poprawia wyniki finansowe, jest jedną z gwiazd na GPW. Od początku 2023 r. kurs jego akcji wzrósł o ponad 900 proc. W połowie czerwca miał historyczny rekord na poziomie 319 zł. Synektik w tym roku z sukcesem wydzielił część biznesu, aktywa związane z kardioznacznikiem, projektem badawczym do spółki Syn2bio, która od ponad dwóch miesięcy jest notowana na GPW.
Jakie plany ma Synektik? Co będzie motorem dalszego wzrostu biznesu spółki? Jak postrzega nowe rynki, w tym Ukrainę? Czy będzie płacił wysokie dywidendy? Czy myśli o przejęciach?
Zapraszamy na parkiet.com i na nasz kanał na YT.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas