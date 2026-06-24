Synektik, dostawca urządzeń medycznych m.in. robotów chirurgicznych da Vinci, a także producent radiofarmaceutyków, nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. Poprawia wyniki finansowe, jest jedną z gwiazd na GPW. Od początku 2023 r. kurs jego akcji wzrósł o ponad 900 proc. W połowie czerwca miał historyczny rekord na poziomie 319 zł. Synektik w tym roku z sukcesem wydzielił część biznesu, aktywa związane z kardioznacznikiem, projektem badawczym do spółki Syn2bio, która od ponad dwóch miesięcy jest notowana na GPW.

Reklama Reklama

Jakie plany ma Synektik? Co będzie motorem dalszego wzrostu biznesu spółki? Jak postrzega nowe rynki, w tym Ukrainę? Czy będzie płacił wysokie dywidendy? Czy myśli o przejęciach?

Zapraszamy na parkiet.com i na nasz kanał na YT.