Zaskakujące spadki Bitcoina i niepokojące wieści z Chin przyćmiły nieco oskarżenia o oszustwa kierowane do emitentów nowych memecoinów $melania i $Trump, wypuszczonych przed inauguracją przez amerykańską pierwszą parę, co już samo w sobie wywołało sensację (a także pytania o etykę tego działania). W ślad za nimi kroczy kolejna „kolekcjonerska waluta” Wall Street Pepe, która ma być odpowiedzią na manipulacje rynkowych gigantów… Czy inwestycje w którekolwiek z nich to dobry pomysł? Takie pytania zadajemy w dzisiejszym „Prosto z Parkietu” naszemu ekspertowi. Zapraszamy!

