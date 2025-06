Ropa czy złoto? Co da więcej zarobić?

Bliski Wschód znów postraszył rynki. Napięta sytuacja między Izraelem, a Iranem doprowadziła w piątek do mocnych wzrostów cen ropy. Czy to był tylko epizod, a może początek większego ruchu rynkowego. Będziemy o tym mówić we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Michał Stajniak, analityk XTB. Start godz. 12.00.