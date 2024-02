Fundusze aktywne czy pasywne? W którą stronę pójdzie polski rynek?

Co do zaoferowanie mają fundusze zarządzane aktywne, branża TFI, a co inwestowanie pasywne i ETF-y?

Czy inwestowanie pasywne jest konkurencją dla aktywnego czy może one się uzupełniają?

W polskich warunkach aktywne i pasywne fundusze mogą żyć w symbiozie?

Czy TFI i ETF – y „biją się” się w Polsce o ten sam typ klientów czy może są to trochę inne grupy?