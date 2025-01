Dywidendowe tuzy amerykańskiej giełdy

Mimo że był to 15. rok z rzędu, kiedy spółki podnosiły poziom dywidendy i była ona w 2024 r. rekordowa, to stopa dywidendy dla S&P 500 jest blisko najniższego poziomu od ponad dwóch dekad. Wpływ na to ma m.in. to, że akcje spółek drożeją w znacznie szybszym tempie niż podwyżki dywidend. Poza tym amerykańskie korporacje chętnie dzielą się z akcjonariuszami zyskiem w inny sposób – poprzez wykupy akcji. Amerykańskie spółki wypłacają niemal półtora do dwóch razy więcej z tytułu wykupu akcji niż z dywidend ogółem.

Stopa dywidendy z S&P 500 wynosi obecnie 1,28 proc. Tak niskie poziomy widoczne były po raz ostatni na przełomie 2021 i 2022 r., a wcześniej na początku wieku. W szczytowym okresie bańki internetowej stopa dywidendy na S&P 500 spadła do zaledwie 1,14 proc. w roku 2000.

Mniejsza zmienność

Na amerykańskiej giełdzie oferta dostępnych spółek dywidendowych jest naprawdę szeroka. Oprócz rosnących wyników tamtejszych firm, które przekładają się na perspektywy dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem, zachętą są także m.in. częstsze wypłaty. Charakterystyką spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie jest regularne dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem w ujęciu kwartalnym. Oprócz tego, istnieje grupa firm, które mają na tyle ugruntowaną pozycję rynkową, że od dekad wypłacają dywidendę. Mowa o dywidendowych arystokratach, czyli spółkach, które płacą dywidendę nieprzerwanie od co najmniej 25 lat i co ważne, podnoszą jej wartość. Oprócz tego, aby znaleźć się w tym gronie, spółka musi mieć odpowiednią kapitalizację i płynność.

Obecnie w USA jest 66 spółek, które spełniają te kryteria i zaliczane są do dywidendowych arystokratów. Wśród tych firm znajdziemy znane na całym świecie marki. Stopa zwrotu tych spółek w ubiegłym roku nie była wysoka, porównując ją do całego indeksu S&P 500. Wpływ na to ma oczywiście dominacja spółek technologicznych w indeksie szerokiego rynku, które w większości nie płacą lub płacą niskie dywidendy, ale inwestorów zachęcają perspektywy wzrostu notowań, co związane jest z dynamicznie rozwijającym się biznesem.

Grupa dywidendowych arystokratów w ciągu ostatnich pięciu lat wypracowała stopę zwrotu blisko 48 proc., a S&P 500 w tym okresie zyskał blisko 78 proc. Jednak w dłuższym okresie to dywidendowi arystokraci mogą pochwalić się lepszymi wynikami, gdyż w ciągu ostatnich 25 lat stopa zwrotu dla nich jest znacznie wyższa niż S&P 500.