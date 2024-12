Dariusz Marzec, prezes PGE: Transformacja energetyczna nie może wykoleić polskiej gospodarki

Jest pan przekonany, że teraz transformacja nabierze tempa?

Jestem przekonany, że teraz chcemy to zrobić, a to pierwszy warunek, że trzeba chcieć. Z drugiej strony musimy być pragmatyczni. Musimy wiedzieć, że mając tak inny punkt startu, potrzebujemy więcej czasu i warunków finansowych oraz administracyjnych, żeby te cele osiągnąć. Niedawno miałem przyjemność brać udział w debacie na ten temat w Szwecji. Szwecja ma całkowicie inne koszty energii. Miks energetyczny z dużym udziałem energetyki wodnej. Francja ma jeszcze inny, całkowicie bezemisyjny portfel wytwórczy. Niemcy od kilkunastu lat bardzo konsekwentnie inwestują w energetykę odnawialną i to również stawia ich w innej pozycji. My nie mamy żadnej nisko lub zeroemisyjnej podstawy naszego miksu energetycznego, ale takim może być i będzie morska energetyka wiatrowa, w którą inwestujemy. Będziemy ten dystans do innych krajów nadganiać, ale musimy pamiętać o tym, że nie możemy przy tej okazji wykoleić konkurencyjności polskiej gospodarki, a cała Europa nie może wykoleić konkurencyjności swojej gospodarki na globalnym rynku.

Czy nie sądzi pan, że jeśli będziemy wiarygodni, możemy liczyć na rodzaj solidarności energetycznej w Europie? Pamiętam, że bodaj w 2015 roku rząd premiera Tuska postulował stworzenie instytucjonalnej formy „unii energetycznej”. Ten pomysł potem przepadł. Czy sądzi pan, że można do niego wrócić?

Dużo naszych postulatów miało sens. Na przykład w zakresie polityki dostaw surowców do Unii Europejskiej, kiedy zgłaszaliśmy potrzebę koordynacji rozmów krajów europejskich z Rosją, negocjowania dostaw gazu ziemnego do Europy, żeby nie odbywało się to na poziomie krajów, ale całej Unii Europejskiej. Wiele z tych rzeczy okazało się postulatami słusznymi, które zweryfikowała wojna w Ukrainie i sankcje, kiedy z dużym trudem wychodziliśmy z tego uzależnienia Europy od dostaw surowców zza wschodniej granicy. Mam wrażenie, że w chwili obecnej mamy dużo większą solidarność, jeżeli chodzi o zrozumienie interesu bezpieczeństwa energetycznego Europy jako całości. I dużo łatwiej dzisiaj się rozmawia o tym, jak zabezpieczyć interesy, jakimi są np. bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej jako całości. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy kraj ma swoją pracę do wykonania, a Polska należy do tych, gdzie tej pracy jest najwięcej, i te nakłady inwestycyjne będą musiały być największe.

Sytuacja polskiej energetyki jest skomplikowana. Atom daleko przed nami, pełen cel w dziedzinie OZE też. Musimy prosić Europę o zgodę na utrzymanie i rewitalizację energetyki węglowej przez jakiś czas. Musimy budować równolegle energetykę gazową, by dotrwać do momentu, kiedy ruszy energetyka jądrowa. Jaka w tym wszystkim rola i plany PGE?.

Nie możemy patrzeć na każdy z tych segmentów oddzielnie.

Dlatego wymieniłem je razem.

To kwestia dyskusji o miksie energetycznym. Zanim powiem, jaki ma być, najpierw kilka słów o tym, jakie funkcje musi spełniać i jak ten system musi pracować w najbliższej dekadzie. Pojawia się coraz więcej źródeł odnawialnych, fotowoltaicznych i wiatrowych. Źródła odnawialne, szczególnie te dwa rodzaje, wiatrowe i fotowoltaiczne, są – to brzydkie słowo – pogodozależne. Czyli może być tak, że nawet przez dwa tygodnie praktycznie nie świeci słońce i nie wieje wiatr. Jeżeli nie ma wiatru i nie ma fotowoltaiki, coś tę lukę musi wypełnić, bo przemysł musi pracować, odbiorcy muszą mieć energię, i wtedy wchodzi segment stabilizujący. I taką rolę segmentu stabilizującego, który szybko i mocno wchodzi do systemu, pełnią źródła gazowe. Źródła węglowe nie są w stanie pełnić tej roli, ponieważ nie są elastyczne. Przepraszam za porównanie, ale elektrownia gazowa jest jak kuchenka gazowa. Po prostu można ją bardzo prosto uruchomić. Swoje minimalne parametry pracy czy maksymalne bądź całkowicie wyłączenie osiąga w przeciągu pojedynczych godzin. Elektrownia węglowa nie jest przystosowana do tego rodzaju pracy.

Czyli mówiąc krótko, musimy inwestować w gaz.

Ale to jeszcze nie koniec. Musimy mieć źródła generujące energię w momencie, kiedy tej energii brakuje ze źródeł odnawialnych. Musimy mieć również sposoby na to, żeby w momencie dużej produkcji z energetyki odnawialnej ta energia się nie marnowała. Bo nie wiem, czy jest to wiedza powszechna, ale 70 GWh mocy słonecznej w zeszłym roku po prostu się zmarnowało! Dlaczego? Bo nie byliśmy w stanie przekazać jej do odbiorców ani wykorzystać w inny sposób lub też zmagazynować. Czyli ta elastyczność to nie tylko zwiększenie produkcji ze źródeł gazowych, ale w momencie, kiedy dużo produkujemy ze słońca i z wiatru, złapanie tej energii i oddanie jej wtedy, kiedy zajdzie słońce i przestaje wiać. Czyli musimy rozwiązać problem magazynowania energii. Na szczęście to się już dzieje – w ostatniej aukcji rynku mocy na rok 2029, której wyniki zostały opublikowane w ostatnich dniach, PGE uzyskało kontrakty mocowe dla dwóch planowanych magazynów energii w Żarnowcu i Gryfinie.