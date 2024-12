Brak wydzielenia aktywów węglowych ze spółek to zła informacja. Kursy w dół

Czarę goryczy przelała bezpośrednia ubiegłotygodniowa wypowiedź ministra Jaworowskiego, który powiedział, że wydzielenie elektrowni węglowych ze spółek nie jest tak konieczne i niezbędne na obecnym etapie, jak to sugerują firmy, co ma wynikać z analiz w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Zrobiliśmy także analizę, kto i co może sfinansować, i nie znaleźliśmy przekonujących argumentów, że spółki nie będą mogły sfinansować transformacji, jeżeli nie oddadzą aktywów węglowych – mówił Jaworowski.

Zimna rezerwa węglowa

Co w zamian za brak wydzielenia elektrowni węglowych? Rąbka tajemnicy uchyla Enea.

Spółka zakłada, że moc zainstalowana w węglu z 5,7 GW obecnie spadnie w 2030 r. do 3,8 GW, a w 2035 r. do 1,3 GW (Elektrownia Kozienice blok B11). Co ciekawe, spółka zakłada, że od końca lat 20. w Polsce pojawi się na nowo tzw. rezerwa zimna, a więc blisko 1 GW (w przypadku Enei) mocy pozostającej w rezerwie operatora sieci przesyłowej na wypadek braku mocy do produkcji energii. Mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej już działał w Polsce przed tzw. mechanizmem rynku mocy. Polega na tym, że operator systemu przesyłowego energii elektrycznej – czyli PSE – płaci właścicielowi bloków za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy.

Nie jest jednak jasne, jak taki mechanizm miałby działać obok rynku mocy i kto za niego by płacił. Nie jest też jasne, czy byłaby to dodatkowa opłata do naszego rachunku obok opłaty mocowej czy w ramach tejże. Niezależnie od tego oznaczałoby to wzrost tej składowej naszego rachunku za prąd.