Unijne regulacje wymuszą istotne zmiany na rynku biopaliw

Rzepak, to cały czas podstawowy biokomponent, z którego wytwarza się w Polsce estry metylowe, które są dodawane do oleju napędowego. W 2021 r. wytworzono ich rekordową ilość. Dwa kolejne lata to już spadki, mimo że wartość tzw. narodowego celu wskaźnikowego (określa minimalny udział biokomponentów w paliwach) systematycznie rośnie. W naszym kraju zwyżkuje za to produkcja bioetanolu (jest dodawany do benzyn). Ponadto do realizacji NCW mogą być też wykorzystywane biowęglowodory ciekłe, których znaczenie również rośnie.

Reklama

Firmy handlujące paliwami płynnymi w najbliższych kwartałach raczej nie będą się mierzyć z istotnymi wyzwaniami związanymi ze stosowaniem biokomponentów. Chodzi zwłaszcza o kwestię dotyczącą wdrażania zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt UC28). „W tym roku nie spodziewamy się już istotnych zmian, natomiast przewidujemy, że wejdą one w życie od 2026 r. W 2025 r. NCW wzrośnie w niewielkim zakresie – z poziomu 9,1 proc. do 9,2 proc., z uwzględnieniem możliwości wykorzystania mechanizmów redukcyjnych” – informuje zespół prasowy Orlenu.

Dodaje, że ze względu na zbliżony poziom wskaźnika NCW nie należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na biokomponenty. Te z własnej produkcji zaspokajają potrzeby grupy w około jednej czwartej. Co więcej, własna produkcja będzie systematycznie rosła wraz z oddawaniem do użytku kolejnych projektów.

Orlen będzie produkował coraz więcej biokomponentów

Dla Orlenu jedną z kluczowych inwestycji jest budowa w Płocku instalacji do produkcji HVO (hydrorafinowany olej roślinny) ze zużytych tłuszczów. Roczne moce nowego zakładu będą sięgać 300 tys. ton gotowego biokomponentu. „Instalacja będzie miała możliwość produkcji zarówno biokomponentów stosowanych do oleju napędowego, jak również zrównoważonego biokomponentu do paliwa lotniczego. Produkcja biokomponentu do paliw w instalacji HVO przyczyni się także do spełnienia wymagań postawionych branży lotniczej, czyli rozporządzenia ReFuelAviation” – zapewnia Orlen. Zakończenie budowy planowane jest w 2025 r.