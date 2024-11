Zyski spółek z S&P 500 rosną, ale nie tak szybko jak ten indeks

Z tzw. konsensusu prognoz wynika jednocześnie, że jeśli III kwartał przyniósł jakąś zadyszkę, jeśli chodzi o tempo wzrostu EPS, to raczej powinna być przejściowa, bo szacunki na kolejne kwartały mówią o stopniowym przyspieszaniu dynamiki, aż do 17 proc. w ostatnim kwartale 2025 r. (choć akurat co do tak daleko wybiegających szacunków należy zachować odpowiednią dawkę ostrożności).

Brak jednolitych danych na temat poszczególnych kwartałów każe punkt ciężkości w analizie przenieść raczej na bardziej długoterminowe tendencje, oparte na danych rocznych. I to właśnie na nich skupmy się w dalszej części tego artykułu.

Dane roczne ważniejsze

Według danych Bloomberga, tegoroczny EPS (do obliczenia którego brakuje jeszcze oczywiście danych za trwający IV kwartał) w przypadku całego S&P 500 ma być o 10,4 proc. większy niż ten odnotowany w 2023. Z kolei przyszłoroczny zysk na akcję ma urosnąć nieco szybciej, o 12,5 proc. (według GS ten wzrost ma wynieść odpowiednio ok. 9 i 11 proc. – przynajmniej tutaj nie widać zatem dużych różnic).

Ciekawe są szacunki GS na temat tego, w jakim stopniu na te zagregowane wyniki złożą się osiągnięcia poszczególnych sektorów. Nie jest niespodzianką, że największy udział – niemal jedną czwartą w przypadku szacunku za ten rok – w zagregowanym zysku na akcję ma branża IT (do której zakwalifikowane są takie giganty Wall Street, jak: Apple, Nvidia czy Microsoft). Gdyby „wyciąć” ją z zestawienia, to prognozowany tegoroczny wzrost EPS w przypadku całego S&P 500 zmalałby o niemal połowę, do 5 proc. Na przyszły rok prognozowana jest jednak większa równowaga sił między sektorami. Spory wkład we wzrost zysków ma mieć też sektor „Health Care” (ochrona zdrowia; największe spółki: Eli Lilly i UnitedHealth Group), „Financials” (głównie banki, ale też konglomerat Warrena Buffetta, czyli Berkshire Hathaway) oraz „Communication Services” (z Alphabet i Meta na czele).

Sektor IT ma największy wkład w zagregowane zyski, ale w przyszłym roku wzrost wyników ma być bardziej solidarny