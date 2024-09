W kolejnych miesiącach KGHM nie zaskoczy pozytywnie wynikami

– Ponadto istotne znaczenie dla wyników koncernu mogą mieć ewentualne kolejne inwestycje na rynkach zagranicznych. Chodzi zwłaszcza o budowę czwartej linii produkcyjnej przez firmę Sierra Gorda w Chile i budowę nowej kopalni w ramach projektu Victoria w Kanadzie – twierdzi Szkopek. Obecnie większe korzyści wydają się być związane z tą pierwszą inwestycją. Projekt Victoria jest o tyle dyskusyjny, że w jego ramach byłoby eksploatowane złoże miedziowo-niklowe, a dziś ceny drugiego z tych metali są bardzo niskie. Tym samym uzyskanie odpowiedniej rentowności może być problematyczne.

Analityk Erste Securities Polska szacuje, że w tym roku grupa KGHM osiągnie 7,2 mld zł skorygowanej EBITDA wobec 5,2 mld zł zanotowanych w 2023 r. W efekcie wydał dla akcji spółki rekomendację „trzymaj” i wycenę na poziomie 132,9 zł.

Dużym obciążeniem dla KGHM-u będą inwestycje

– Wysokie ceny miedzi oraz wzrost jej produkcji i sprzedaży spowodowały, że w II kwartale grupa KGHM zanotowała lepsze wyniki, niż oczekiwałem. W III kwartale i prawdopodobnie w IV będą one jednak nie do powtórzenia – mówi Jakub Sargsyan, analityk BM mBanku. Zauważa, że kurs surowca jest dziś na niższych poziomach niż to było w II kwartale, a jego zapasy są wyjątkowo wysokie i sięgają 600 tys. ton. Jednak koncern osiąga z wydobycia rudy lepsze uzyski metali niż dotychczas. W efekcie jest szansa, że produkcja i sprzedaż w ujęciu rok do roku wzrosną. To ważne, gdyż dla koncernu już samo utrzymanie produkcji na poziomie lat wcześniejszych jest dużym wyzwaniem.

– W przyszłości dużym obciążeniem dla KGHM-u będą inwestycje. Ostatnio istotny niepokój mogą budzić zwłaszcza informacje dotyczące zaangażowania spółki w budowę nowoczesnej warzelni soli – zauważa Sargsyan. Dodaje, że dziś nie wiadomo, kto dokładnie i w jakiej wysokości będzie partycypował w tym przedsięwzięciu, a budowa jednej instalacji może kosztować 1–1,5 mld zł. Tymczasem kopalnie KGHM prawdopodobnie są odpowiedzialne za zasolenie Odry w co najmniej takim samym stopniu co wszystkie inne kopalnie dokonujące zrzutów do tej rzeki.

Analityk BM mBanku, po niedawnej 11-proc. korekcie w górę, szacuje tegoroczny skorygowany wynik EBITDA grupy KGHM na poziomie 7,782 mld zł. Jednocześnie wycenia akcje spółki na 130,19 zł i zaleca ich sprzedawanie.

– Wyniki KGHM-u w III kwartale zapewne nie będą tak spektakularne jak w II kwartale, ale nadal dobre przede wszystkim za sprawą spadających kosztów działalności prowadzonej w Polsce. Chodzi nie tylko o stosunkowo niskie ceny zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego ale i mniejsze od oczekiwanych koszty świadczeń pracowniczych – mówi Robert Maj, analityk Ipopemy Securities. Przypomina, że ostatnio zarząd spółki podczas rozmów ze związkami zawodowymi zgodził się tylko na wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 2 tys. zł oraz na uruchomienie tzw. przeszeregowania obejmującego tylko 10 proc. załogi. Jednocześnie to wyczerpuje tegoroczne roszczenia płacowe załogi. W miarę dobrze wyglądają też wyniki koncernu osiągane na rynkach zagranicznych. Pozytywnie należy zwłaszcza ocenić coraz lepsze rezultaty osiągane przez amerykańską kopalnię Robinson.