Temperaturę na rynku najmu podnoszą nie tylko studenci

Właściciele mieszkań na wynajem nie wykluczają negocjacji stawek, ale na wielkie zniżki nie ma co liczyć. Średni czynsz za dwupokojowe lokale w Warszawie to 4,2 tys. zł, w Krakowie – 3,1 tys. zł. Do oferty najmu trafiają m.in. mieszkania, których nie udało się sprzedać.