Jednym z największych do tej pory problemów okazywał się brak systemowego podejścia do inwestycji, co skutkowało wysokimi kosztami lub zwiększonym ryzykiem opóźnień. Przykładem może być modernizacja linii kolejowej nr 3, łączącej Warszawę z Poznaniem. Miała być kompleksowa, ale na oddanej trasie realizowano prace, o których nie było mowy w projekcie: np. przystanek „prezydencki” w Słupcy czy wywalczony przez posłów PiS wiadukt w Kostrzynie Wielkopolskim.

Zmiany mają także dotyczyć sposobu realizacji inwestycji, z czym do tej pory było sporo kłopotów. Powinny być najpierw odpowiednio zaplanowane, a następnie prowadzone w taki sposób, by redukować opóźnienia pociągów i ograniczać komplikacje na torach, dzięki czemu utrudnienia w ruchu odczuwalne przez pasażerów byłyby jak najmniejsze.

Został złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną dla węzła kolejowego CPK

Do najważniejszych, choć dopiero perspektywicznych przedsięwzięć polskiej kolei należy budowa sieci linii dla szybkich pociągów w ramach projektu CPK. Spółka CPK złożyła właśnie wniosek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego, który powstanie po wschodniej stronie lotniska w Baranowie. Ten ważny element infrastruktury umożliwi połączenie portu lotniczego CPK z siecią kolejową zarówno w osi wschód–zachód, jak i północ–południe.

– Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego pozwoli na skoordynowanie inwestycji lotniskowych z kolejowymi, umożliwiając w przyszłości pasażerom nowego lotniska centralnego szybki dojazd i tym samym czyniąc projekt kompletnym – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Kolejowa część CPK, prócz węzła kolejowego, obejmuje projekt igreka – linii z Warszawy do Łodzi, która dalej w okolicach Sieradza będzie się rozgałęziać w kierunku Poznania i Wrocławia. Pierwotna koncepcja tzw. piasty i 10 szprych, czyli rozchodzących się promieniście od lotniska w Baranowie linii szybkiej kolei mających połączyć znacznie większy niż ten obecnie zaplanowany węzeł kolejowy ze wszystkimi regionami kraju, okazała się kompletnie nieracjonalna. Igrek ma być gotowy w 2032 r., choć bardziej realnym terminem całkowitej finalizacji tej części przedsięwzięcia miałby być rok 2035. Pociągi na tej trasie mają osiągać prędkość 300–320 km na godz.

Budowa pozostałych linii szybkiej kolei, np. z Katowic w stronę Ostrawy lub z Warszawy w kierunku Trójmiasta, nie ruszy w tej dekadzie. Na razie pojawią się efekty inwestycji rozpoczętych dużo wcześniej i w dodatku mocno opóźnionych. W grudniu tego roku podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi skróci się do 65 minut, z Warszawy do Białegostoku do 90 minut, natomiast przejazd z Warszawy do Poznania wreszcie osiągnie zapowiadane od lat 2 godziny i 20 minut. Pociągi przyspieszą także na liniach regionalnych czy liniach dowozowych do aglomeracji, jak np. Kłodzko–Wrocław.