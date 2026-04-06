Liczba klientów indywidualnych logujących się co najmniej raz w kwartale do bankowości elektronicznej – zarówno internetowej, jak i mobilnej – wyniosła ponad 31 mln, co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu, a także wzrost o 5 proc. względem ostatniego kwartału 2024 r. Jednocześnie do 21,5 mln zmalała liczba klientów logujących się przynajmniej raz w miesiącu do bankowości internetowej. To o 4 proc. mniej niż w III kwartale 2025 r. W tym samym okresie liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 45,5 mln.

Reklama Reklama

Coraz większe znaczenie ma z kolei segment użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnych. Grupa tzw. „mobile only” zwiększyła się o 4 proc. w ujęciu kwartalnym osiągając poziom ponad 20 mln osób. Tym samym udział grupy wśród wszystkich użytkowników bankowości mobilnej wynosi obecnie 77 proc.

Wzrost rachunków z dostępem do bankowości elektronicznej w IV kwartale 2025 roku dotyczył również klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 3 proc., osiągając poziom 3,8 mln rachunków. Nieznacznie wzrosła również liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród MSP. Na koniec IV kwartału wyniosła ponad 2,6 mln.

– Wyniki IV kwartału 2025 r. pokazują przyspieszenie migracji klientów do kanałów mobilnych. Liczba

użytkowników „mobile only” rośnie nieco szybciej niż w poprzednim kwartale. Jednocześnie obserwujemy spadek o 4 proc. aktywności użytkowników bankowości internetowej. Ponownie obserwujemy wzrost łącznej liczby klientów logujących się do bankowości elektronicznej, co potwierdza, że cyfrowe kanały pozostają podstawowym sposobem korzystania z usług bankowych – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Najnowsze dane wskazują na wzrost we wszystkich analizowanych systemach rozliczeniowych Elxir – zarówno pod względem liczby komunikatów, jak i wartości obrotów. W porównaniu do III kwartału 2025 r., liczba komunikatów w systemie Elixir zwiększyła się o 4 proc., osiągając poziom 570 mln. Wartość obrotów tego systemu wyniosła 2 441 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc.