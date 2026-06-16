Izabela Sajdak, CFA, PRM, zarządzająca BNP Paribas TFI
Rosły indeksy giełdowe od Azji po Amerykę, umacniały się waluty, w tym polski złoty, a rentowności obligacji skarbowych spadały. Inwestorzy liczyli, że wstępne porozumienie doprowadzi do trwałego uspokojenia sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, w tym do otwarcia Cieśniny Ormuz. Różnice oczekiwań między obiema stronami pozostają znaczące, a szczegóły porozumienia mają być doprecyzowane w ciągu najbliższych tygodni. Pozytywne skutki zakończenia konfliktu nie będą jednak natychmiastowe ze względu na istotne straty w infrastrukturze w państwach Zatoki Perskiej. W poniedziałek obserwowaliśmy silne spadki cen ropy i gazu. Cena ropy Brent zbliżyła się do 80 dolarów za baryłkę.
Na krajowym rynku stopy procentowej stawki kontraktów FRA istotnie spadły. Inwestorzy przestali wyceniać podwyżki kosztu pieniądza do końca roku. Obecnie w cenach jest tylko jeden ruch w górę o 25 pkt. baz.. Ostatnio z Rady Polityki Pieniężnej płyną gołębie sygnały. Uspokojenie globalnych nastrojów oraz oczekiwany spadek cen surowców energetycznych powinny wspierać krajową inflację. Odczytom CPI nie powinno też zaszkodzić wygaszenie programu CPN. W pozytywnym scenariuszu inflacja nie powinna przebić 3,5 proc. do końca roku. Kluczowe dla oceny perspektyw inflacji oraz ścieżki stóp procentowych w kraju będzie lipcowe posiedzenie RPP. Zostanie na nim przedstawiona najnowsza projekcja inflacji i PKB.
W środę zaplanowane jest posiedzenie Rezerwy Federalnej. Rynek przestał wyceniać podwyżkę stóp procentowych za oceanem pod koniec tego roku. Obecnie instrumenty pochodne sugerują, że do takiego ruchu mogłoby dojść najwcześniej w marcu przyszłego roku. W efekcie drożeją obligacje skarbowe. Rentowności amerykańskich dziesięciolatek spadły poniżej 4,45 proc. Pomimo zeszotygodniowej podwyżki kosztu pieniądza przez Europejski Bank Centralny spadają także rentowności obligacji w strefie euro. Niemieckie dziesięciolatki są kwotowane poniżej 2,95 proc., a francuskie spadły poniżej 3,7 proc. Umocnienie papierów skarbowych obserwujemy także w Polsce. Rentowność krajowych dziesięciolatek zbliżyła się w poniedziałek przed południem do 4,45 proc. i była najniższa od prawie dwóch miesięcy. Silnie spadają też dochodowości krótszych papierów. Dwulatki są kwotowane poniżej 4,2 proc., a pięciolatki zeszły poniżej 5 proc. Perspektywy na rynku długu się poprawiły, choć ryzyka całkowicie nie wygasły.
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