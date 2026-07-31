Z tego artykułu dowiesz się: Co stało za gwałtownym odbiciem na azjatyckich giełdach po dniach bolesnej wyprzedaży akcji.

Jak wyniki finansowe amerykańskich gigantów technologicznych wpłynęły na nastroje inwestorów w Azji.

Dlaczego jeden z liderów rynku, mimo wzrostu sprzedaży, zanotował spadki kursu akcji.

Na czym polega zmiana strategii inwestorów, którzy odchodzą od spekulacji na rzecz twardych fundamentów.

KOSPI, główny indeks giełdy w Seulu zyskał w piątek aż 18,5 proc. Tajwański Taiex wzrósł o 7,98 proc., a japoński Nikkei 225 zwyżkował o 4 proc. Dzień wcześniej, amerykański Nasdaq 100 wzrósł o 3,36 proc. Mocno zyskiwały akcje spółek technologicznych, częściowo odrabiając straty z ostatnich dni. Papiery koncernu SK Hynix zdrożały o prawie 30 proc., akcje Samsung Electronics urosły o 27 proc., LG Innotek poszły w górę o 21 proc., a Seoul Semiconductor o 15 proc. Na giełdzie w Tokio, akcje Advantest zyskały 16 proc., Tokyo Electron o 6 proc., Lasertec o 13 proc., a papiery SoftBanku o 14 proc. Tajwański producent czipów TSMC urósł o prawie 10 proc.

Reklama Reklama

Rajd spółek technologicznych w Azji oznacza ostre odwrócenie wielodniowej bolesnej wyprzedaży, podczas której akcje półprzewodników były mocno przeceniane z powodu obaw o wysokie wyceny AI oraz oznak intensyfikującej się konkurencji ze strony chińskich producentów pamięci.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chińska konkurencja sprowokowała ostre spadki KOSPI, główny indeks giełdy w Seulu, stracił we wtorek prawie 11 procent. Traciła też holenderska firma ASML, bo Chiny budują własną maszynę do pr...

Dlaczego doszło do odbicia na giełdach?

– Koreański rynek akcji handlował, jakby cierpiał na chorobę dwubiegunową, wahając się od paniki do euforii niemal z dnia na dzień. Dzisiejszy ruch wygląda na gwałtowne odwrócenie skrajnie zatłoczonej wyprzedaży – uważa Jung In Yun, analityk z Fibonacci Asset Management.

Do odbicia na giełdach Azji przyczyniły się dobre wyniki niektórych amerykańskich gigantów technologicznych.

Akcje koncernu Amazon skoczyły o ponad 9 proc. w handlu posejsyjnym po tym, jak jego przychody za drugi kwartał przewyższyły oczekiwania analityków, napędzane ciągłą siłą jego biznesu chmurowego. Microsoft wcześniej zyskał 16 proc. podczas czwartkowej sesji po opublikowaniu dobrych wyników, pokazujących szybszy od oczekiwań wzrost biznesu chmurowego Azure, co wzmocniło pewność, że wydatki na infrastrukturę AI pozostają solidne.

– Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Microsoftu wywołały ogromne odbicie w trybie powrotu apetytu na ryzyko i sztuczną inteligencję, pomagając odwrócić niedawną wyprzedaż akcji technologicznych. Inwestorzy zostali uspokojeni po tym, jak przychody chmury Azure przebiły oczekiwania, a zarząd utrzymał wydatki kapitałowe w ryzach – twierdzi Andrew Jackson, szef strategii akcyjnej w Ortus Advisors.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Microsoft mocno zyskał po wynikach, Meta ostro traciła Akcje Microsoftu rosły o 8 proc. w handlu posesyjnym, po tym jak spółka opublikowała wyniki lepsze od prognoz. Tymczasem papiery Meta Platforms spa...

Wyniki Apple w trzecim kwartale fiskalnym przewyższyły oczekiwania, czemu sprzyjał 22-procentowy wzrost sprzedaży iPhone’ów. Jednak niedobór przychodów z usług doprowadził do spadku kursu akcji spółki w handlu posesyjnym o 6 proc.

– Inwestorzy przeceniają oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed, co zmniejsza nadmiarową płynność, która napędzała spekulacyjne, oparte na momentum rynki. Przywództwo rynkowe rozszerza się poza Wspaniałą Siódemkę, ponieważ inwestorzy coraz częściej nagradzają poprawiające się fundamenty, a nie rynkową manię – wskazuje Richard Bernstein, globalny szef makroekonomii i inwestycji dostosowanych do potrzeb klientów w Janus Henderson Investors.