Ci, którzy spodziewali się spokojnego roku po burzliwym 2025 roku, byli głęboko rozczarowani serią wydarzeń, które charakteryzowały pierwsze siedem miesięcy 2026 roku. Chociaż niektóre epizody mogą okazać się bardziej przejściowe, a nawet mogą ulec odwróceniu w nadchodzących miesiącach, ich wpływ na rynki i równowagę geopolityczną prawdopodobnie całkowicie nie zniknie.
Czym dotychczas żyły rynki
– Pomijając specyfikę poszczególnych emitentów i jurysdykcji, identyfikujemy trzy główne tematy, które ukształtowały dotychczasowe wyniki rynków w 2026 roku – pisze Francesco Maria Di Bella, strateg FI mediolańskiego UniCredit.
Nagły wzrost cen energii, który nastąpił po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem pod koniec lutego, doprowadził do przeszacowania oczekiwań dotyczących stóp procentowych banków centralnych i wyprzedaży na rynkach instrumentów o stałym dochodzie. Ceny gazu ziemnego Brent i TTF wzrosły w tym roku odpowiednio o około 40 proc. i 100 proc., co doprowadziło do ponownego przyspieszenia presji inflacyjnej na całym świecie.
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Po solidnym wzroście w styczniu i lutym, obligacje rządowe znalazły się pod presją, ponieważ inwestorzy zaczęli oczekiwać zaostrzenia polityki pieniężnej, a indeksy Bloomberg UST i EGB o wszystkich terminach zapadalności pozostały praktycznie niezmienione od początku roku. W tym kontekście spready kredytowe wzrosły jedynie umiarkowanie. Japońskie rządy osiągnęły gorsze wyniki niż ich odpowiedniki ze względu na plany dotyczące znacznego zwiększenia wydatków publicznych.
Z drugiej strony, pomimo krótkoterminowej zmienności, napięcia geopolityczne oszczędziły od początku roku rynki akcji, które odnotowały solidny wzrost we wszystkich jurysdykcjach. Ten pozytywny wynik był napędzany przez korektę w górę oczekiwań dotyczących zysków i silne oczekiwania inwestorów dotyczące sztucznej inteligencji. Podczas gdy w 2025 roku głównymi beneficjentami tematu sztucznej inteligencji byli operatorzy hiperskalowalni, w tym roku odnotowano silny popyt na wszystkie firmy zaangażowane w infrastrukturę sztucznej inteligencji, takie jak firmy produkujące półprzewodniki. To napędzało imponujący wzrost indeksów giełdowych na Tajwanie i w Korei Południowej (o 50 proc.), które znacznie przewyższyły wyniki akcji amerykańskich i europejskich (wzrost o 10 proc.). – Należy podkreślić, że Europa jest mniej narażona na handel sztuczną inteligencją i bardziej podatna na napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, które przyniosły korzyści akcjom energetycznym, dominującym na giełdach kontynentalnych – zauważa Francesco Maria Di Bella.
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Jak podkreśla, w tym zmieniającym się otoczeniu rynkowym, bardziej tradycyjne aktywa bezpiecznej przystani nie zapewniły inwestorom ochrony. Dotyczyło to w szczególności metali szlachetnych, które straciły w tym roku 10 proc. Chociaż popyt ze strony banków centralnych na rynkach wschodzących utrzymuje się na wysokim poziomie, ubiegłoroczny rajd cen złota częściowo wyhamował, częściowo z powodu oczekiwań na zaostrzenie polityki pieniężnej, a częściowo dlatego, że wcześniejsze zakupy miały prawdopodobnie charakter spekulacyjny. – Jeśli chodzi o waluty, dolar amerykański potwierdził swój status waluty bezpiecznej przystani, częściowo kompensując ubiegłoroczną deprecjację, podczas gdy euro i jen straciły na wartości. Bitcoin, który zaliczamy do tej grupy aktywów alternatywnych, nadal traci na wartości, przedłużając ubiegłoroczny spadek – wymienia strateg UniCredit.
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– Oczekujemy, że napięcia geopolityczne osłabną w nadchodzących miesiącach, co doprowadzi do spadku cen energii i przyniesie ulgę obligacjom rządowym. Jednak biorąc pod uwagę, że niepewność geopolityczna prawdopodobnie utrzyma się dłużej niż przed wybuchem wojny, zarówno ceny energii, jak i rentowność obligacji rządowych najprawdopodobniej nie powrócą do poziomów sprzed marca – przewiduje strateg UniCredit.
Po imponującym wzroście firmy związane ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza z branży półprzewodników, znalazły się w ostatnich tygodniach pod presją, co ponownie ożywiło debatę na temat monetyzacji tego sektora. Uważamy, że to ostatnie załamanie jest raczej normalną korektą niż strukturalnym załamaniem w historii wzrostu w sektorze sztucznej inteligencji i nadal oczekujemy solidnych wyników akcji w nadchodzących miesiącach, napędzanych przez wysokie zyski, zwłaszcza firm zaangażowanych w rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji.
– Oprócz tych dwóch głównych tematów i długoterminowych trendów (takich jak wpływ ceł na handel światowy, przyszłość przemysłu europejskiego, zielona transformacja, rosnąca rola rządu w gospodarce i zmiany demograficzne), w pozostałej części roku mogą pojawić się inne czynniki. Wybory uzupełniające w USA na początku listopada będą ważnym testem dla administracji Trumpa i oczekuje się, że wpłyną na amerykańską agendę polityczną. Również w nadchodzących miesiącach grupy zadaniowe powołane przez prezesa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha przedstawią swoje wnioski, które mogą wpłynąć na przyszłą politykę pieniężną – podsumowuje Francesco Maria Di Bella.
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