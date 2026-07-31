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Fundusze hedgingowe odnotowały największą trzydniową redukcję całkowitej ekspozycji na akcje od listopada 2022 r., przy czym presja sprzedaży rozłożyła się na wszystkie sektory. Wycofanie się z tego trendu było spowodowane głównie krótkimi pozycjami w produktach makroekonomicznych, takich jak kontrakty futures na indeksy i ETF-y.

Co więcej, akcje spółek odnotowały piątą co do wielkości trzydniową wyprzedaż w ciągu ostatnich pięciu lat. Spośród regionów, większość sprzedaży przypadła Ameryce Północnej, a następnie Europie.

Wyprzedaż amerykańskich akcji technologicznych przez fundusze hedgingowe to największa redukcja od czasu, gdy Goldman Sachs zaczął śledzić dane ponad dekadę temu, według działu prime brokerage firmy. Sprzedaż netto miała miejsce w sześciu z ostatnich ośmiu tygodni, a sektor technologiczny był w tygodniu od 12 lipca najgorzej prosperującym i najbardziej wyprzedanym segmentem amerykańskiego rynku akcji. Sprzęt technologiczny, systemy pamięci masowej i usługi IT odczuły presję sprzedaży. Stratedzy Goldmana zauważyli, że gwałtowne wahania cen akcji infrastruktury AI przyspieszają rotację do innych sektorów, a krótkoterminowe strategie oparte na impecie AI napotykają na ciągłe przeciwności.

Ciągła i masowa wyprzedaż technologicznych akcji

Zespół brokerów Goldman Sachs, kierowany przez Vincenta Lina, zauważył w swoim raporcie, że fundusze hedgingowe były sprzedawcami netto amerykańskiego sektora technologicznego w sześciu z ostatnich ośmiu tygodni. Ta ciągła i masowa wyprzedaż spowodowała, że zaangażowanie zarządzających funduszami w sektor technologiczny osiągnęło wieloletnie relatywnie niskie poziomy.

„W obliczu utrzymującej się zmienności i intensywnej wyprzedaży półprzewodników, pamięci masowych i infrastruktury AI, uporczywość i skala wyprzedaży od początku czerwca sugerują, że inwestorzy technologiczni znacznie zredukowali swoje pozycje, a zaczynają pojawiać się pewne oznaki kapitulacji” – napisał zespół. Ocena ta jest ściśle zgodna z ostatnimi działaniami na rynku – indeks S&P 500 Information Technology spadł od początku czerwca do 29 lipca o 15 proc., co stanowiło główny czynnik hamujący szerszy rynek. Indeks wzrósł 30 lipca.

Pod względem przepływów funduszy, sektor technologiczny nie tylko radził sobie najgorzej spośród jedenastu sektorów indeksu S&P 500 od 20 lipca, ale także charakteryzował się największą sprzedażą netto. Dane Goldman Sachs pokazują, że zarządzający funduszami agresywnie likwidowali długie pozycje, jednocześnie zwiększając liczbę krótkich pozycji, tworząc połączenie sprzedaży likwidacyjnej z aktywną sprzedażą krótką.

Wyprzedaż objęła niemal wszystkie segmenty sektora technologicznego, choć jej intensywność była nierównomiernie rozłożona. Sprzęt technologiczny, urządzenia pamięci masowej i peryferyjne oraz usługi IT zaabsorbowały największą presję sprzedaży, stając się epicentrami ucieczki kapitału. Z kolei sektory półprzewodników i oprogramowania również odnotowały sprzedaż netto, ale na stosunkowo mniejszą skalę, co sugeruje, że część kapitału pozostaje zaangażowana w te kluczowe segmenty.

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Straty na aktywach technologicznych wymusiły sprzedaż portfela akcji

Situational Awareness, fundusz hedgingowy skoncentrowany na sztucznej inteligencji, zarządzany przez byłego badacza OpenAI, Leopolda Aschenbrennera, sprzedał większość swojego portfela akcji firmie Citadel Kena Griffina po tym, jak poniósł duże straty w swoich aktywach technologicznych, poinformowały Reutersa dwa źródła zaznajomione ze sprawą.

Situational został zmuszony do wycofania się z większości swojego portfela akcji publicznych, który obejmował znaczne udziały w kilku znanych firmach z branży sztucznej inteligencji, które ucierpiały w wyniku niedawnej wyprzedaży na rynku, podały źródła proszące o anonimowość, ponieważ rozmowy są poufne.

Fundusz był pod presją pozyskania świeżego kapitału od inwestorów lub pozbycia się całego portfela i ostatecznie wybrał tę drugą opcję, dodały źródła. Według najnowszych dokumentów regulacyjnych, Situational posiadał udziały w kilku znanych firmach technologicznych, w tym Broadcom, Intel i CoreWeave oraz CoreWeave.

Od momentu uruchomienia funduszu w 2024 roku Aschenbrenner zyskał wierną rzeszę fanów wśród inwestorów dzięki swoim przewidującym zakładom na sektor sztucznej inteligencji, które doprowadziły jego fundusz do imponującej stopy zwrotu w wysokości 439 proc., od początku roku do końca czerwca.

W lipcu fundusz stracił około 67 proc. po poniesieniu dużych strat na akcjach spółek z sektora sztucznej inteligencji, poinformował „Wall Street Journal”, powołując się na źródło, które widziało list wysłany przez firmę do inwestorów.

Jak podają źródła Reutersa, w zawarciu umowy między Citadel a funduszem Aschenbrennera pomogło wielu najważniejszych brokerów z Wall Street, w tym Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America i Citigroup.