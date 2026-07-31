Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki sprawiły, że rynek srebra w Polsce przestał być niszą dla pasjonatów.

W jaki sposób tradycyjne rzemiosło mennicze łączy się ze światem cyfrowych finansów.

Jaki potencjał inwestycyjny drzemie w limitowanych emisjach monet kolekcjonerskich.

Jak zmienia się profil współczesnego kolekcjonera i gdzie przenosi się rynek numizmatyczny.

Według badania ARC Rynek i Opinia srebro inwestycyjne kupił już co ósmy Polak w wieku 18-65 lat (12 proc.) – mężczyźni znacznie częściej niż kobiety (16 wobec 8 proc.). Licząc od populacji Polaków w tym przedziale wiekowym (ok. 24 mln osób), oznacza to, że srebro inwestycyjne ma już za sobą zakup niemal 3 milionów Polaków – to skala, która ze zjawiska niszowego robi realny, masowy rynek. Jeszcze dobitniej pokazuje to Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2025 – aż 22,1 proc. ankietowanych inwestorów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupowało złoto lub srebro w fizycznej postaci. To najwyższy odczyt w historii tego badania.

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Rosnące zainteresowanie napędzają rekordowe notowania kruszców. Srebro, które wiosną 2025 r. kosztowało 32–33 dolary za uncję, pod koniec roku przekraczało 50 dolarów, a okresowo dochodziło nawet do 75 dolarów – w całym 2025 roku zyskało ponad 126 proc. Segment numizmatyczny w Polsce szacowany jest już na kilka miliardów złotych rocznie, a jego wzrost przyspieszył w ostatnich latach w związku z wysoką inflacją i niepewnością gospodarczą.

Bitcoin Evolution – srebro spotyka cyfrową rewolucję

W związku z tym Mennica Skarbowa, największy w Polsce dystrybutor złota inwestycyjnego, notowany na NewConnect, wchodzi w nowy dla siebie segment – autorskich produktów numizmatycznych. Dotychczas spółka sprzedawała głównie złoto i inne metale szlachetne produkowane przez inne mennice; teraz po raz pierwszy oferuje numizmaty zaprojektowane i wyemitowane pod własną marką. Wybór srebra jako pierwszego kruszcu nie jest przypadkowy – jego niższa cena w porównaniu do złota otwiera drogę do kolekcjonowania znacznie szerszej grupie odbiorców, w tym osobom dopiero zaczynającym przygodę z inwestowaniem w metale szlachetne.

Najbardziej nowatorskim elementem nowej oferty jest kolekcja „Bitcoin Evolution” – pięć srebrnych monet o wadze 1 uncji (Ag 999), z których każda symbolizuje inny „filar” fenomenu bitcoina. Serię otwiera moneta Absolutum, wyemitowana w nakładzie 500 sztuk, ozdobiona precyzyjnym drukiem UV z mapą świata, selektywnie złoconym symbolem BTC oraz złoconym rewersem z rokiem 2009 – datą powstania sieci Bitcoin – i zakodowaną, binarną wiadomością wybitą na powierzchni medalu. W ślad za nią, w kolejnych kwartałach 2026 i 2027 roku trafią do sprzedaży cztery kolejne odsłony kolekcji: Aurum (jesień 2026, nakład 450 szt.), Synapsis (wiosna 2027, nakład 400 szt.), Anonymus (lato 2027, nakład 350 szt.) oraz Libertas (jesień 2027, nakład 309 szt.) – każda z inną symboliką i innym wykończeniem, od oksydowanego srebra po selektywne złocenia.

Kolekcja ma też swoją warstwę grywalizacji: posiadacze Absolutum otrzymują status Priority Minting – dostęp do zamkniętej strony zakupowej i 48-godzinne pierwszeństwo zakupu kolejnych emisji w cenie przedpremierowej. Na certyfikatach autentyczności czterech pozostałych monet umieszczono z kolei fragmenty zaszyfrowanego kodu – po skompletowaniu całej kolekcji i złożeniu fragmentów w całość kolekcjonerzy będą mogli odszyfrować ukrytą wiadomość i odebrać niespodziankę przygotowaną wyłącznie dla najbardziej wytrwałych zbieraczy. To połączenie tradycyjnego rzemiosła menniczego ze światem cyfrowych finansów ma – jak podkreśla spółka – trafić do zupełnie nowego pokolenia kolekcjonerów, dla których Bitcoin jest naturalnym punktem odniesienia i środkiem płatniczym.

– Wprowadzenie własnych monet kolekcjonerskich to dla nas naturalny kierunek rozwoju. Rozszerzamy ofertę o produkty unikalne, budujące wartość kolekcjonerską i emocjonalną. Projekt pozwoli nam nie tylko dywersyfikować źródła przychodów, ale także docierać do nowych klientów, w tym osób rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem w metale szlachetne. Warto też zaznaczyć, że sprzedaż własnych monet kolekcjonerskich charakteryzuje się wyższą marżowością w porównaniu do innych produktów przez nas oferowanych, których producentami są inne mennice – mówi Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.

Ile można zarobić na monecie kolekcjonerskiej?

Srebrna moneta 500 zł „Kanonizacja Jana Pawła II” (2014 r.) – kilogramowa moneta ze srebra próby 999, wyemitowana w nakładzie zaledwie 966 sztuk. Cena emisyjna wynosiła 7 800 zł; dziś, według notowań rynku wtórnego, warta jest już około 19 000 zł. To wzrost o blisko 144 proc. w ciągu nieco ponad dekady.

2. Złota moneta 10 zł „Mieszko I” z serii „Polskie banknoty obiegowe” (2023 r.) – pierwsza moneta z prestiżowej, nietypowej serii NBP o prostokątnym kształcie nawiązującym do polskich banknotów. Cena emisyjna w czerwcu 2023 r. wynosiła ok. 9 500 zł; już trzy lata później szacowana wartość rynkowa sięga 21–23 tys. zł – wzrost o ok. 130–140 proc. w niespełna trzy lata.

Jak podkreślają eksperci rynku numizmatycznego, limitowane emisje – zwłaszcza te poniżej 100 tysięcy sztuk – notują historycznie średnie wzrosty wartości rzędu 20–40 proc. już w ciągu 3–5 lat od emisji, co czyni je coraz częściej wybieraną formą łączenia pasji kolekcjonerskiej z inwestycją.

Internet przejmuje sprzedaż monet kolekcjonerskich

Rynek sprzedaży monet kolekcjonerskich w Polsce w coraz większym stopniu przenosi się do internetu – monety można dziś kupować w sklepach internetowych dystrybutorów, w oficjalnym sklepie „Kolekcjoner” prowadzonym przez NBP, a także na wyspecjalizowanych portalach aukcyjnych i giełdach numizmatycznych. Szacunki branżowe mówią o 35–40 tysiącach aktywnych, wieloletnich kolekcjonerów polskich monet, jednak jeśli doliczyć osoby okazjonalnie kupujące popularne emisje okolicznościowe (np. monety 2-złotowe), liczba ta – według szacunków rynkowych – może przekraczać 100 tysięcy osób. Skalę samego obrotu pokazują dane z rynku aukcyjnego: tylko w ciągu jednego roku polskie domy aukcyjne sprzedały łącznie ponad 46 tysięcy monet i banknotów kolekcjonerskich (wzrost o kilkanaście tysięcy transakcji rok do roku), przy średniej cenie sprzedaży monety na poziomie ponad 2,1 tys. zł. To właśnie ta rosnąca, częściowo nowa grupa – łącząca zainteresowanie sztuką, historią, technologią i inwestowaniem – jest głównym adresatem nowej oferty Mennicy Skarbowej, w tym jej kolekcji nawiązującej do Bitcoina.

– Coraz więcej Polaków traktuje srebro jako naturalny punkt wejścia do świata inwestowania w metale szlachetne – niższa cena wejścia w porównaniu do złota sprawia, że jest ono dziś, obok tradycyjnych lokat, jednym z najczęściej wybieranych sposobów budowania oszczędności. To, co obserwujemy na rynku – rekordowe zainteresowanie i dwucyfrowe wzrosty wartości kolekcjonerskich emisji – potwierdza, że mówimy dziś nie o niszy, a o realnym, dynamicznie rosnącym segmencie rynku, obejmującym już miliony Polaków. Własne monety kolekcjonerskie, w tym kolekcja nawiązująca do Bitcoina, to naturalne rozszerzenie naszej oferty inwestycyjnej – łączymy w niej wartość kruszcu z wartością kolekcjonerską i emocjonalną, co widać już w pierwszych tygodniach zainteresowania klientów – mówi Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej.