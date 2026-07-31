Transakcja zapewnia Grupie MOL dostęp do jednego z najważniejszych projektów rozwojowych w Unii Europejskiej o ograniczonym profilu ryzyka i stanowi największą szansę wzrostu dla segmentu poszukiwań i wydobycia (E&P) od czasu nabycia 9,57-procentowego udziału w złożu ACG w Azerbejdżanie w 2019 roku.

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Aphrodite to projekt zagospodarowania głębokowodnego złoża gazu zlokalizowanego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Złoże odkryto w 2011 roku, a jego potencjał oceniono podczas kolejnych kampanii wiertniczych. Szacuje się, że zasoby warunkowe wynoszą około 104 mld m3 gazu (632 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej – MMBoe)) oraz 8 mln baryłek kondensatu.

Operatorem projektu jest Chevron, a wśród udziałowców jest też izraelska spółka NewMed (30 proc.)

Plan zagospodarowania złoża obejmuje wykonanie czterech odwiertów oraz budowę niezależnej pływającej instalacji produkcyjnej, która zostanie zlokalizowana we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ostateczna decyzja inwestycyjna planowana jest na 2027 rok, natomiast rozpoczęcie wydobycia gazu przewidywane jest w 2031 roku. Projekt zakłada również budowę podmorskiego gazociągu o długości 250 km, który połączy złoże z egipską siecią przesyłu gazu, wynika z materiału.

Łączna wartość transakcji dla Grupy MOL wyniesie do 720 mln USD (z zastrzeżeniem korekt przy finalizacji transakcji) i obejmuje również płatności warunkowe uzależnione od osiągnięcia kluczowych etapów realizacji projektu.

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Grupa MOL nie zwalnia tempa. Transakcja roku w segmencie wydobycia

"Podpisanie tej umowy pokazuje, że Grupa MOL nie zwalnia tempa. Podczas gdy w Europie Środkowej intensywnie pracujemy nad utrzymaniem i rozwojem bezpieczeństwa dostaw, w południowej części kontynentu rozpoczynamy realizację jednego z najważniejszych projektów w historii naszego segmentu E&P. W obliczu obecnych wyzwań geopolitycznych dywersyfikacja działalności oraz rozwój w oparciu o wysokiej jakości aktywa i współpracę z renomowanymi partnerami międzynarodowymi mają kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej odporności i konkurencyjności. Zawarte porozumienie wzmacnia Grupę MOL oraz cały region Europy Środkowo-Wschodniej" – powiedział prezes i dyrektor generalny Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

"Od czasu nabycia udziałów w gigantycznym złożu ACG w Azerbejdżanie w 2019 roku jest to najbardziej perspektywiczna szansa rozwoju dla segmentu E&P Grupy MOL. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie odegra kluczową rolę w kształtowaniu naszych przyszłych kierunków działalności. Z niecierpliwością czekam na współpracę z naszymi międzynarodowymi partnerami, aby wspólnie uczynić ten projekt prawdziwym sukcesem" – dodał Hernádi.

Finalizacja transakcji planowana jest na początek 2027 roku, po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych oraz spełnieniu pozostałych warunków zamknięcia transakcji.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej. Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji paliw na koniec 2025 r.