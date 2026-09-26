Spread między dziesięcioletnimi obligacjami skarbowymi i stawkami WIBOR wzrósł do rekordowych 2,66 pkt. proc. w połowie września i mimo późniejszego spadku na dobre rozgościł się powyżej 2 pkt. proc., czego nie obserwowaliśmy nigdy wcześniej. W przeszłości zdarzało się, że różnica ta sięgała powyżej 2 pkt. proc., ale nie utrzymywała się na tym poziomie dłużej niż kilka dni. Tymczasem obecny stan trwa już miesiąc. Lub dopiero, jeśli przyjąć, że ma szansę utrzymać się przez całe lata.

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Możliwe dostosowanie

Spread między rentownością obligacji skarbowych i stawką WIBOR (a w przyszłości POLSTR) to ważny element wyceny obligacji korporacyjnych. Inwestorom może być trudno podjąć decyzję o zakupie zmiennokuponowych obligacji przedsiębiorstwa, jeśli oferowane oprocentowanie jest bliskie lub wręcz niższe od rentowności obligacji skarbowych.

Foto: Parkiet

Stąd łatwo wyprowadzić wniosek, że rynek czeka jakaś forma dostosowania spreadu, a możliwe są tu trzy kierunki. Najprostszym byłoby umocnienie obligacji skarbowych.

Mediana spreadu mierzona na koniec kolejnych lat i półroczy to 0,8 proc. i aby się do niej zbliżyć rentowność obligacji dziesięcioletniej musiałaby się obniżyć do 4,6-4,7 proc., z 6,2 proc. w chwili pisania tych słów. Możliwy jest także wzrost stawek WIBOR, ale do tego potrzebna byłaby decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp lub przynajmniej wola wyrażona przez większość jej członków. Tego elementu na razie brakuje. Jeśli jednak różnica utrzyma się na obecnym poziomie, możliwa będzie także inna forma dostosowania rynku – emitenci zostaną zmuszeni do podniesienia marż w kolejnych emisjach, aby zniwelować dystans między WIBOR i rentownością skarbówek do akceptowalnego poziomu. Oczywiście zadziałać mogą także wszystkie trzy czynniki naraz.

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Nowa, stara norma

Jeśli jednak uważniej przyjrzeć się wykresowi obok, uda się znaleźć okresy, w których spread między rentownością obligacji dziesięcioletniej i WIBOR 6M utrzymywał się przez długie miesiące w granicach 1,5-1,9 pkt. proc., co miało miejsce w latach 2009-2011 i ponownie w latach 2015-19. I niewykluczone, że do tej właśnie normy ponownie zmierzamy, choć wypracowanie nowego punktu równowagi może zabrać nieco czasu. Jednak za jego osiągnięciem przemawia też inna analogia – rynek „lubi”, kiedy różnica między główną stopą procentową (lub stawką referencyjną), a rentownością dziesięcioletniej obligacji wynosi około 1,5-1,9 pkt. proc. i „lubi” też, kiedy ta rentowność utrzymuje się w granicach 5-6 proc.

Tak było w latach 2005-2012 i tak było też przez ostatnie trzy i pół roku. Jeśli spojrzeć na wykres w odpowiedniej skali, ostatnie wybicie rentowności wciąż może okazać się tylko epizodem.

Co więcej, różnica między rentownością obligacji a inflacją nie odbiega od wieloletniej normy (mediana to 2,75 pkt. proc., obecna różnica to 2,8 pkt. proc.) – rynek obligacji zdyskontował już wzrost inflacji i ewentualną podwyżkę stóp, a z kolejnym ruchem poczeka na RPP i GUS.