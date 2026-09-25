Oferowana kwota będzie o 22,1 proc. wyższa od ceny 584 zł za papier zapłaconej w styczniu Banco Santander za kontrolny pakiet 49 proc. akcji. Na piątkowej sesji akcje Erste Bank Polska podrożały o 0,77 proc., do 807,60 zł.

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Erste Group może zrezygnować z kupna akcji

Austriacka grupa uzależniła dojście wezwania do skutku od kilku warunków. Jednym z nich jest minimalna liczba zapisów: nabyty pakiet umożliwi osiągnięcie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym. Innym jest free float: przejmując polski bank Erste Group zobowiązało się wobec Komisji Nadzoru Finansowego do utrzymania do pozostawienia poza swoją kontrolą, czyli w wolnym obrocie, co najmniej jednej czwartej jego akcji.

Dlatego akcjonariusze posiadający ponad 25 proc. akcji mają zobowiązać się do nieodpowiadania na wezwanie. Wzywający może zrezygnować z tego zastrzeżenia, jeśli liczba akcji objętych zapisami pozostanie poniżej 26 proc. wszystkich akcji Erste Bank Polska.

Jeśli jednak na sprzedaż akcji zdecydowaliby się akcjonariusze posiadający ponad 26 proc. akcji Erste Group zrezygnuje z ich kupna i pozostanie z pakietem 49 proc.

Kolejny warunek to otrzymanie zgody KNF na przekroczenie progu 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Erste Bank Polska. Możliwe, że zostanie on spełniony jeszcze przed ogłoszeniem wezwania: Erste Group już rozpoczęła starania o jej uzyskanie.

Transakcja planowana na grudzień

W wezwaniu pośredniczy Erste Securities. Jego ogłoszenie planowane jest na listopad. Zapisy mają być przyjmowane przez 30 dni, z możliwością ich przedłużenia. Zawarcie oraz rozliczenie transakcji przewidywane jest na grudzień.

„Zwiększenie udziału Erste Group w EBP poszerzy ekspozycję Erste Group na Polskę – jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek i jeden z najbardziej rentownych rynków bankowych w Europie. Proponowane zwiększenie udziału w EBP do maksymalnie 75% dodatkowo zwiększy udział Polski w skonsolidowanym zysku netto Erste Group i zgodnie z oczekiwaniami od 2027 r. pozytywnie wpłynie na zysk na akcję (EPS)” – podało Erste Group w komunikacie.