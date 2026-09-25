Rainbow Tours rozczarował wynikami za II kwartał. Przychody spółki sięgnęły w tym okresie 1100,2 mld zł, tj. o około 10 proc. więcej rok do roku. Zysk netto wyniósł jednak 19,3 mln zł wobec mediany oczekiwań na poziomie 25,9 mln zł. W reakcji na powyższe wyniki akcje touroperatora przeceniają się na początku piątkowej sesji o 8 proc.

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Czytaj więcej Analizy rynkowe Rainbow o krok od rozwinięcia spadków Notowania touroperatora zaczynają wymykać się z kilkutygodniowego trendu wzrostowego, który zdołał domknąć spadkową lukę z początku marca.

Skonsolidowane przychody w I półroczu sięgnęły 1984,5 mln zł wobec 1798,1 mln zł rok wcześniej, z kolei skonsolidowane zyski w I półroczu wyniosły blisko 65 mln zł wobec 84,6 mln zł zysku przed rokiem.

Rainbow Tours ma już za sobą 2,65-proc. przecenę z czwartku i 1,48-proc. spadek dzień wcześniej. Licząc od początku roku, akcje są 13 proc. pod kreską.