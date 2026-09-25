Ghelamco i Eastnine sfinalizowały zapowiedzianą w wakacje transakcję. Notowana na giełdzie w Sztokholmie spółka nabyła od notowanego na Catalyście dewelopera wieżowiec The Bridge wyceniony na 285 mln euro (1,25 mld zł). Wartość transakcji wyniosła 240 mln euro, przy czym 20 mln euro uwarunkowane jest od wykończenia powierzchni (fit-out) w budynku (w tym 15 mln dotyczy biur Visy).

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Eastnine na zakup nieruchomości zaciągnęło 180 mln euro kredytu w Erste.

Warszawski biurowiec The Bridge dostarczy rocznie z czynszów około 80 mln zł

Jak podało Eastnine, dzięki transakcji Warszawa stała się największym miastem w portfelu, a zysk z zarządzania nieruchomościami podwoi się do 0,36 euro na akcję, gdy do The Bridge wprowadzą się wszyscy najemcy, co spodziewane jest na koniec 2027 r. Roczne przychody z czynszów z The Bridge szacowane są na 18,2 mln euro (prawie 80 mln zł), czynsze są indeksowane w oparciu o inflację w eurozonie. Średni okres umów najmu to 10 lat. Kompleks liczy ponad 55 tys. mkw. powierzchni najmu i oprócz nowoczesnej wieży składa się z odrestaurowanego budynku Bellona. Poziom wynajęcia sięga 98 proc., umowy podpisało osiem podmiotów. Głównymi najemcami są Erste Bank Polska (25 tys. mkw.) i Visa (17 tys. mkw.).

Ghelamco pozyskało gotówkę na redukcję zadłużenia

– Sprzedaż The Bridge to jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w ostatnich latach – i doskonały przykład tego, jak Ghelamco buduje wartość: realizujemy flagowy budynek, wynajmujemy go w całości najlepszym najemcom, sprzedajemy długoterminowemu inwestorowi instytucjonalnemu, a uzyskane środki przeznaczamy na istotną redukcję zadłużenia. Sfinalizowanie transakcji tej skali w obecnych warunkach rynkowych nie jest oczywistością, a fakt, że Eastnine ponownie zdecydowało się na zakup od nas kolejnego flagowego aktywa, mówi samo za siebie – skomentowała Agnieszka Ciupak, od niedawna dyrektorka zarządzająca Ghelamco Poland.

Dla borykającego się z garbem krótkoterminowego zadłużenia Ghelamco sprzedaż to zastrzyk gotówki. W maju firma raportowała, że wartość kredytu zaciągniętego na budowę The Bridge to blisko 142 mln euro. Od dewelopera nie uzyskaliśmy aktualnych informacji – ile pieniędzy „na rękę” zostanie po zbyciu nieruchomości.

W piątek notowania obligacji Ghelamco na Catalyście świeciły na czerwono. Papiery wyceniane były, w zależności od serii, na 69-79 proc. wartości nominalnej.

Łączny dług Ghelamco z tytułu obligacji to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe we wrześniu i lutym w ramach rolowania jest to 1,14 mld zł.

W marcu 2027 r. do wykupu są obligacje o wartości 405 mln zł, później zapadają jeszcze trzy serie: w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. do wykupu są trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł.

Ghelamco planuje kolejne inwestycje w Warszawie z nowymi partnerami

Ghelamco podało, że podpisało listy intencyjne z międzynarodowymi partnerami dotyczące dwóch warszawskich nieruchomości posiadających ostateczne pozwolenia na budowę. Firma nie podaje na tym etapie szczegółów.

Warszawski bank ziemi Ghelamco obejmuje Chopin Tower przy placu Europejskim, drugi budynek kompleksu Vibe przy ul. Towarowej, Sobieski Tower przy placu Zawiszy, projekt Grzybowski przy placu Grzybowskim oraz kompleks biurowo-dworcowy Warszawa Gdańska (ten ostatni w joint venture z PKP).

– Celem jest rozpoczęcie budowy na obu działkach w 2027 r. Mamy nowy sposób finansowania tych projektów. Nie zmienia się natomiast to, kto zarządza procesem inwestycyjnym – zespoły Ghelamco są odpowiedzialne za budowę, od projektu architektonicznego, aż po zapewnienie ostatniego najemcy. W ten sposób zamierzamy realizować większość naszych kolejnych projektów – podkreśliła Ciupak.

Ghelamco od dłuższego czasu szuka sojuszników dla projektów w banku ziemi. Deweloper rozmawiał z firmą Atlas Ward Polska o zakupie udziałów i przystąpieniu do trzech przedsięwzięć: Nowa Marina Gdynia (joint venture z Polskim Związkiem Żeglarskim), Ghelamco HQ (joint venture z PKP ma budować biurowce przy dworcu Warszawa Gdańska) oraz Kemberton (ma stawiać II etap kompleksu biurowego Vibe w Warszawie). Spółka Atlas Ward Polska przystąpiła do tego pierwszego projektu przejmując od Ghelamco 60 proc. udziałów. Ghelamco ma teraz 20 proc., podobnie PZŻ.