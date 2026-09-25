Według szacunków zarządu zysk EBITDA w III kwartale bieżącego roku wyniesie około 325 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej ma z kolei sięgnąć około 264 mln zł, rosnąc o 13 proc. r/r.

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"Trzeci kwartał charakteryzował się dużą zmiennością nastrojów na rynku. Po bardzo dynamicznym początku kwartału na rynku widoczna była korekta popytu spowodowana okresem wakacyjnym oraz wyczekiwaniem na obniżki notowań surowców. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych jest nadal wysoki i wynosi ok. 85-88 proc. w zależności od segmentu" – czytamy w komunikacie.

Według aktualnych szacunków wskazanych w raporcie przychody w III kwartale 2026 r. sięgną 1 615 mln zł (+12 proc. r/r), na co wpływ miał m.in. wzrost średnich cen aluminium wyrażonych w złotych o 26 proc. r/r. Najsilniejszy wzrost sprzedaży (+30 proc. r/r, do ok. 655 mln zł) prognozowany jest w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – głównie za sprawą wspomnianych wyższych cen surowca. W Segmencie Opakowań Giętkich planowany jest wzrost o ok. 10 proc. r/r (do 310 mln zł), natomiast Segment Systemów Architektonicznych oraz Segment Osłon Przeciwsłonecznych szacują dynamikę na poziomie 3-4 proc. r/r (odpowiednio do 535 mln zł i 330 mln zł).

Mimo zmiennych nastrojów na rynku Grupa Kęty poprawia wyniki

Szacowane koszty finansowe netto wyniosą ok. 15 mln zł i będą niższe o 21 proc. r/r głównie w związku z dodatnim saldem różnic kursowych.

Efektywna stopa podatkowa w III kwartale 2026 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do nominalnego. W efekcie szacowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie około 201 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Szacowany dług netto na koniec III kwartału 2026 r. wyniesie ok. 1 180 mln zł, co oznacza poziom porównywalny z końcem III kwartału 2025 r. i o ok. 55 mln zł wyższy od końca kwartału poprzedniego, wskazała Grupa Kęty.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,5 mld zł w 2025 r.