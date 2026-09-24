Pomimo wyraźnych wzrostów rynkowych rentowności obligacji skarbowych rząd nie zdecydował się na skonstruowanie bardziej atrakcyjnej oferty obligacji skarbowych w porównaniu z wrześniem. Oznacza to, że najpopularniejsze w ostatnich miesiącach roczne obligacje (udział w sprzedaży sięga w tym roku około 38 proc.) Skarbu Państwa będą oprocentowane na 4 proc. Kupon dla obligacji trzyletnich sięgnie natomiast 4,4 proc., zaś w przypadku papierów czteroletnich będzie to 4,75 proc.

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Czytaj więcej Obligacje Coraz większa rola inwestorów indywidualnych Na koniec czerwca obligacje oszczędnościowe skarbu państwa odpowiadały za 8,7 proc. całości zadłużenia, ale też za 10,8 proc. zadłużenia krajowego...

Tymczasem rentowności polskich obligacji w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosły. W czwartek po południu dochodowość papierów dziesięcioletnich sięgała 6,34 proc., będąc blisko tegorocznych szczytów. Są to jednak poziomy najwyższe od początku 2023 r.

Od początku roku do końca lipca gospodarstwa domowe nabyły papiery skarbowe za 12,3 mld zł netto, co łącznie daje już 193,4 mld zł zainwestowanych w rządowe obligacje. Łączne zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych z końcem lipca sięgało 1649 mld zł.